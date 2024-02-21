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Suya Alerjisi Olduğu İçin Zar Zor Duş Alan Kadının Yaşadıkları Halinize Şükrettirecek

Suya Alerjisi Olduğu İçin Zar Zor Duş Alan Kadının Yaşadıkları Halinize Şükrettirecek

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
21.02.2024 - 11:54

Kym isimli bir kadın, paylaştığı videoda suya karşı alerjik reaksiyon gösterdiğini ve hayatının bu nedenle zor olduğunu dile getirdi. Kadının kendi terine bile alerjisi varmış.

Buyurun detaylara.👇

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
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İnsanların birçoğunda farklı maddelere ya da yiyeceklere alerjik reaksiyon görülebiliyor. Fakat suya alerjiniz olduğunu ve duş bile alamadığınızı daha önce hiç hayal ettiniz mi?

İnsanların birçoğunda farklı maddelere ya da yiyeceklere alerjik reaksiyon görülebiliyor. Fakat suya alerjiniz olduğunu ve duş bile alamadığınızı daha önce hiç hayal ettiniz mi?

Kym isimli kadının yaşadığı aslında tam olarak bu. Kendisi, hiçbir şekilde suyla temas edemediğini dile getiriyor.

Kym isimli kadının yaşadığı aslında tam olarak bu. Kendisi, hiçbir şekilde suyla temas edemediğini dile getiriyor.

Hatta su içtiğinde bile 'hasta' gibi hissettiğini söylüyor.

"Gerçek duş almak dünyanın en rahatsız edici şeyi. Eğer herhangi bir şeyin içerisinde su varsa oradan direkt kaçıyorum."

"Gerçek duş almak dünyanın en rahatsız edici şeyi. Eğer herhangi bir şeyin içerisinde su varsa oradan direkt kaçıyorum."

Zoraki bir şekilde duş alsa bile sonrasında kaşıntı giderici kremler kullandığını söylüyor.

Zoraki bir şekilde duş alsa bile sonrasında kaşıntı giderici kremler kullandığını söylüyor.

Ayrıca Kym, terlediğinde bile alerjik reaksiyon gösteriyormuş. O açıklamaları buradan dinleyebilirsiniz.👇

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Su alerjisi aslında çok yaygın değil. Fakat hepimiz bu vakalardan birçok kez duyuyoruz...

Su alerjisi aslında çok yaygın değil. Fakat hepimiz bu vakalardan birçok kez duyuyoruz...

Örneğin Racheel isimli bir kızın yaşadığı şeyler de son derece trajik desek abartmayız.

Su alerjisine sebep olan şeyin tam olarak bilinmiyor, fakat...

Su alerjisine sebep olan şeyin tam olarak bilinmiyor, fakat...

Hamilelik sonrasında değişen hormonlar nedeniyle su alerjisine yakalanan kişiler de var.

Hamilelik sonrasında değişen hormonlar nedeniyle su alerjisine yakalanan kişiler de var.

Sizin suya alerjiniz olsaydı ne yapardınız?

Sizin suya alerjiniz olsaydı ne yapardınız?

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