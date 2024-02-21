Suya Alerjisi Olduğu İçin Zar Zor Duş Alan Kadının Yaşadıkları Halinize Şükrettirecek
Suya Alerjisi Olduğu İçin Zar Zor Duş Alan Kadının Yaşadıkları Halinize Şükrettirecek
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
Kym isimli bir kadın, paylaştığı videoda suya karşı alerjik reaksiyon gösterdiğini ve hayatının bu nedenle zor olduğunu dile getirdi. Kadının kendi terine bile alerjisi varmış.
Buyurun detaylara.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İnsanların birçoğunda farklı maddelere ya da yiyeceklere alerjik reaksiyon görülebiliyor. Fakat suya alerjiniz olduğunu ve duş bile alamadığınızı daha önce hiç hayal ettiniz mi?
Kym isimli kadının yaşadığı aslında tam olarak bu. Kendisi, hiçbir şekilde suyla temas edemediğini dile getiriyor.
"Gerçek duş almak dünyanın en rahatsız edici şeyi. Eğer herhangi bir şeyin içerisinde su varsa oradan direkt kaçıyorum."
Zoraki bir şekilde duş alsa bile sonrasında kaşıntı giderici kremler kullandığını söylüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Su alerjisi aslında çok yaygın değil. Fakat hepimiz bu vakalardan birçok kez duyuyoruz...
Su alerjisine sebep olan şeyin tam olarak bilinmiyor, fakat...
Hamilelik sonrasında değişen hormonlar nedeniyle su alerjisine yakalanan kişiler de var.
Sizin suya alerjiniz olsaydı ne yapardınız?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın