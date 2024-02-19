Yılda Binlerce Lira Harcıyor! 12 Çocuk Annesi Kadın Zorlu Yaşamını En İnce Ayrıntısına Kadar Anlattı
Yılda Binlerce Lira Harcıyor! 12 Çocuk Annesi Kadın Zorlu Yaşamını En İnce Ayrıntısına Kadar Anlattı
Kaynak: https://nypost.com/2024/02/17/lifesty...
35 yaşındaki 12 çocuk annesi Britni Church, özel günlerde ve haftalık alışverişlerde çok fazla para harcamak zorunda kaldığını dile getiriyor. 13. çocuğu istemediğini ve artık huzur aradığını da dile getiriyor.
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Sizleri 35 yaşındaki Britni Church ile tanıştıralım: Kendisi, 12 çocuğun annesi olmakla birlikte hayatından son derece keyif aldığını söyleyen bir ev kadını.
Evet yanlış duymadınız! Britney tam tamına 12 çocuğa annelik yapıyor ve bu sürecin zorluklarından bahsetmekten de geri kalmıyor.
Britni, haftada 21 kez çamaşır yıkadığını ve 80 tane bebek bezi değiştirdiğini söylüyor.
Britni, yıllık 1200 dolar (yaklaşık 37 bin TL) harcadığını söylüyor doğum günü hediyeleri için.
Her özel günde daha "özel" bir şeyler yapmak istediğini ve bunun da ekstra maliyet anlamına geldiğini de söylüyor.
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Britni şu anda 13. çocuğu düşünmüyor. Hatta ve hatta bu durumdan son derece "yorulduğunu" ve artık "huzur istediğini dile getiriyor.
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