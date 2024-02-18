Yaptırdıkları Göz Kanatan Dövmelerle Hepimizin Tadını Çok Fena Kaçıran Birbirinden İlginç Kişiler
Yaptırdıkları Göz Kanatan Dövmelerle Hepimizin Tadını Çok Fena Kaçıran Birbirinden İlginç Kişiler
Kaynak: https://www.kevinmuldoon.com/bad-tatt...
Dövme bazılarımız için tam anlamıyla bir sanat. Fakat birazdan göreceğiniz dövmeler 'sanat' anlayışınızı hafiften sorgulatabilir. Birbirinden kötü 15 dövmeyi görmek istiyorsanız sizler şöyle alalım.👇
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.
2. Şu tarz bir bunalım geçirip köşeme çekilmem lazım.
3. Gerçekten kabus gibi bir çalışma olmuş.
4. "İnsan Kırkayak" serisi bende de şu şekil bi' travma bırakmıştı.
5. 👇
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6. Sebebi neydi ki?
7. O videodan sonra bile mi?
8. Yok artık ama!
9. Sanatsal...
10. Tüm tadım kaçtı.
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11. Yüzümüze dövme yaptırmayı azaltalım.
12. Nasıl yani?
13. Çok yetenekliyim dedikten sonra çizdiğim resim;
14. Abla'm sence olmuş mu?
15. Ve son olarak...
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