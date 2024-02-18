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Yaptırdıkları Göz Kanatan Dövmelerle Hepimizin Tadını Çok Fena Kaçıran Birbirinden İlginç Kişiler

Yaptırdıkları Göz Kanatan Dövmelerle Hepimizin Tadını Çok Fena Kaçıran Birbirinden İlginç Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 17:31

Dövme bazılarımız için tam anlamıyla bir sanat. Fakat birazdan göreceğiniz dövmeler 'sanat' anlayışınızı hafiften sorgulatabilir. Birbirinden kötü 15 dövmeyi görmek istiyorsanız sizler şöyle alalım.👇

Kaynak: https://www.kevinmuldoon.com/bad-tatt...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın;

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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz.

2. Şu tarz bir bunalım geçirip köşeme çekilmem lazım.

2. Şu tarz bir bunalım geçirip köşeme çekilmem lazım.

3. Gerçekten kabus gibi bir çalışma olmuş.

3. Gerçekten kabus gibi bir çalışma olmuş.

4. "İnsan Kırkayak" serisi bende de şu şekil bi' travma bırakmıştı.

4. "İnsan Kırkayak" serisi bende de şu şekil bi' travma bırakmıştı.

5. 👇

5. 👇
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6. Sebebi neydi ki?

6. Sebebi neydi ki?

7. O videodan sonra bile mi?

7. O videodan sonra bile mi?

8. Yok artık ama!

8. Yok artık ama!

9. Sanatsal...

9. Sanatsal...

10. Tüm tadım kaçtı.

10. Tüm tadım kaçtı.
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11. Yüzümüze dövme yaptırmayı azaltalım.

11. Yüzümüze dövme yaptırmayı azaltalım.

12. Nasıl yani?

12. Nasıl yani?

13. Çok yetenekliyim dedikten sonra çizdiğim resim;

13. Çok yetenekliyim dedikten sonra çizdiğim resim;

14. Abla'm sence olmuş mu?

14. Abla'm sence olmuş mu?

15. Ve son olarak...

15. Ve son olarak...

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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