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Yakışıklı Oyuncu Brad Pitt'in Eski Oda Arkadaşından Dumur Eden Hijyen İtirafı: "Duş Almamak İçin..."

Yakışıklı Oyuncu Brad Pitt'in Eski Oda Arkadaşından Dumur Eden Hijyen İtirafı: "Duş Almamak İçin..."

Brad Pitt
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 14:38

Yakışıklı oyuncu Brad Pitt'in eski oda arkadaşı Jason Priestley, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, Brad Pitt ile beraber günlerce duş almadığını ve konuda yarıştıklarını dile getirdi. Meğerse Brad Pitt, günlerce duş almadan durabiliyormuş.

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Kaynak: https://www.justjared.com/2024/01/18/...
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Ünlü oyuncu Brad Pitt'i duymayan yoktur. Kendisini hem oyunculuğuyla hem de dillere destan yakışıklılığıyla tanıyoruz.

Ünlü oyuncu Brad Pitt'i duymayan yoktur. Kendisini hem oyunculuğuyla hem de dillere destan yakışıklılığıyla tanıyoruz.

Peki yakışıklı oyuncunun nasıl bir oda arkadaşı olduğunu daha önce hiç düşünmüş müydünüz?

Peki yakışıklı oyuncunun nasıl bir oda arkadaşı olduğunu daha önce hiç düşünmüş müydünüz?

Şu anda 60 yaşında olan Jason Priestley ile bir zamanlar oda arkadaşıydı Brad Pitt. İkili, Hollywood kariyerlerini beraber inşa ettiler desek yanılmayız.

Şu anda 60 yaşında olan Jason Priestley ile bir zamanlar oda arkadaşıydı Brad Pitt. İkili, Hollywood kariyerlerini beraber inşa ettiler desek yanılmayız.

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Priestley, ünlü oyuncuyla aynı odayı paylaştığı dönemleri anlattı.

Geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda Priestley, ünlü oyuncuyla aynı odayı paylaştığı dönemleri anlattı.

Anlatırken duş alma konusundaki 'iğrenç' olduğunu söylediği bir alışkanlığı da dile getirdi.

Brad Pitt aslında son derece iyi bir oda arkadaşıymış, en azından üç kişiyle yaşamak kadar kötü değilmiş diyor Priestley.

Brad Pitt aslında son derece iyi bir oda arkadaşıymış, en azından üç kişiyle yaşamak kadar kötü değilmiş diyor Priestley.
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"Biz iğrenç bir oyun oynuyorduk. Hangimiz daha uzun süre duş almadan duracak diye günlerce duş almadığımızı hatırlarım."

"Biz iğrenç bir oyun oynuyorduk. Hangimiz daha uzun süre duş almadan duracak diye günlerce duş almadığımızı hatırlarım."

"Şu an bakıyorum da ne iğrençmişim diye düşünüyorum. Ve Brad Pitt hep bu yarışmayı kazanıyordu. Günlerce duş almadan durabiliyordu."

"Şu an bakıyorum da ne iğrençmişim diye düşünüyorum. Ve Brad Pitt hep bu yarışmayı kazanıyordu. Günlerce duş almadan durabiliyordu."

"Şu an bunu yapmadığını düşünüyorum. Ama o zamanlar gerçekten bu oyunu oynuyorduk."

"Şu an bunu yapmadığını düşünüyorum. Ama o zamanlar gerçekten bu oyunu oynuyorduk."

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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