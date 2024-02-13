Yakışıklı Oyuncu Brad Pitt'in Eski Oda Arkadaşından Dumur Eden Hijyen İtirafı: "Duş Almamak İçin..."

Yakışıklı oyuncu Brad Pitt'in eski oda arkadaşı Jason Priestley, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, Brad Pitt ile beraber günlerce duş almadığını ve konuda yarıştıklarını dile getirdi. Meğerse Brad Pitt, günlerce duş almadan durabiliyormuş.

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