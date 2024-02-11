13 Kardeşle Büyüdüğünü Söyleyen Kadından Dumur Eden Açıklamalar: "Annem Haftada 35 Kez Çamaşır Yıkıyordu..."
13 Kardeşle Büyüdüğünü Söyleyen Kadından Dumur Eden Açıklamalar: "Annem Haftada 35 Kez Çamaşır Yıkıyordu..."
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/us-news...
Sarah Van Reeth, 13 kardeşle büyüdüğünü ve bu sürecin kendisi için çok güzel olduğunu dile getiriyor. Annesinin sürekli yemek yapıp çamaşır yıkadığı anıları anlatan kadın, büyük aile sevgisinin her fırsatta altını çiziyor.
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Sizleri Sarah ve ailesiyle tanıştıralım. Sarah, 13 kardeşle büyüdüğünü dile getiriyor ve bunun zorluklarını teker teker anlatıyor. Şaşırmamak elde değil tabii!
Sarah, haftada 35 kez çamaşır atıldığını dile getiriyor. 7 erkek kardeşi, 6 da kız kardeşi var!
Sarah'ın 59 yaşındaki annesi Kim, hepsi için yemek pişirdiğini ve çamaşır yıkadığını söylüyor. Bunun yükünün ise gerçek anlamda fazla olduğunun altını çiziyor.
Babası da papaz olan Sarah, babasının her zaman büyük bir aileye sahip olmak istediğini söylüyor. Fakat Sarah, "Tanrı babamla anneme çok fazla çocuk verdi." diyor.
"Herkes büyürken aynı odayı paylaştı. Üniversiteye kadar kendi yatağım bile yoktu. Yalnız olmayı sevmiyordum."
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"Annem bir süper kahraman. Bizim tüm yükümüzü küçüklükten beri üstlendi."
Kardeşler yılbaşında birbirlerine hediye almamışlar.
"Biz birbirimize hediye almayız. Fakat aramızdaki bağ son derece güçlü."
"Çocukluğumda yaşadığım şeyleri çok seviyorum. Ben de büyük bir aile istiyorum. En az dört ya da beş çocuk."
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