Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
13 Kardeşle Büyüdüğünü Söyleyen Kadından Dumur Eden Açıklamalar: "Annem Haftada 35 Kez Çamaşır Yıkıyordu..."

13 Kardeşle Büyüdüğünü Söyleyen Kadından Dumur Eden Açıklamalar: "Annem Haftada 35 Kez Çamaşır Yıkıyordu..."

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
11.02.2024 - 16:48

Sarah Van Reeth, 13 kardeşle büyüdüğünü ve bu sürecin kendisi için çok güzel olduğunu dile getiriyor. Annesinin sürekli yemek yapıp çamaşır yıkadığı anıları anlatan kadın, büyük aile sevgisinin her fırsatta altını çiziyor.

Buyurun detaylara...👇

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/us-news...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sizleri Sarah ve ailesiyle tanıştıralım. Sarah, 13 kardeşle büyüdüğünü dile getiriyor ve bunun zorluklarını teker teker anlatıyor. Şaşırmamak elde değil tabii!

Sizleri Sarah ve ailesiyle tanıştıralım. Sarah, 13 kardeşle büyüdüğünü dile getiriyor ve bunun zorluklarını teker teker anlatıyor. Şaşırmamak elde değil tabii!

Sarah, haftada 35 kez çamaşır atıldığını dile getiriyor. 7 erkek kardeşi, 6 da kız kardeşi var!

Sarah, haftada 35 kez çamaşır atıldığını dile getiriyor. 7 erkek kardeşi, 6 da kız kardeşi var!

Büyük kardeşler, aile evlerine 30 dakika uzaklıkta yaşıyorlar. Haftada bir kez kilisede de birbirlerini görüyorlar.

Sarah'ın 59 yaşındaki annesi Kim, hepsi için yemek pişirdiğini ve çamaşır yıkadığını söylüyor. Bunun yükünün ise gerçek anlamda fazla olduğunun altını çiziyor.

Sarah'ın 59 yaşındaki annesi Kim, hepsi için yemek pişirdiğini ve çamaşır yıkadığını söylüyor. Bunun yükünün ise gerçek anlamda fazla olduğunun altını çiziyor.

Sarah, tüm kardeşleriyle adeta birer 'arkadaş' gibi olduğunun da altını çiziyor.

Babası da papaz olan Sarah, babasının her zaman büyük bir aileye sahip olmak istediğini söylüyor. Fakat Sarah, "Tanrı babamla anneme çok fazla çocuk verdi." diyor.

Babası da papaz olan Sarah, babasının her zaman büyük bir aileye sahip olmak istediğini söylüyor. Fakat Sarah, "Tanrı babamla anneme çok fazla çocuk verdi." diyor.

"Herkes büyürken aynı odayı paylaştı. Üniversiteye kadar kendi yatağım bile yoktu. Yalnız olmayı sevmiyordum."

"Herkes büyürken aynı odayı paylaştı. Üniversiteye kadar kendi yatağım bile yoktu. Yalnız olmayı sevmiyordum."
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Annem bir süper kahraman. Bizim tüm yükümüzü küçüklükten beri üstlendi."

"Annem bir süper kahraman. Bizim tüm yükümüzü küçüklükten beri üstlendi."

Sarah, 2022'de evlenip baba ocağından ayrıldığından beri yalnızlığı özlediğini söylüyor.

Kardeşler yılbaşında birbirlerine hediye almamışlar.

Kardeşler yılbaşında birbirlerine hediye almamışlar.

Maliyeti azaltmak için küçük kardeşlerine bir Noel baba sürprizi yapmayı ihmal etmemiş Sarah.

"Biz birbirimize hediye almayız. Fakat aramızdaki bağ son derece güçlü."

"Biz birbirimize hediye almayız. Fakat aramızdaki bağ son derece güçlü."

"Çocukluğumda yaşadığım şeyleri çok seviyorum. Ben de büyük bir aile istiyorum. En az dört ya da beş çocuk."

"Çocukluğumda yaşadığım şeyleri çok seviyorum. Ben de büyük bir aile istiyorum. En az dört ya da beş çocuk."

Peki siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?