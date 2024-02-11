13 Kardeşle Büyüdüğünü Söyleyen Kadından Dumur Eden Açıklamalar: "Annem Haftada 35 Kez Çamaşır Yıkıyordu..."

Sarah Van Reeth, 13 kardeşle büyüdüğünü ve bu sürecin kendisi için çok güzel olduğunu dile getiriyor. Annesinin sürekli yemek yapıp çamaşır yıkadığı anıları anlatan kadın, büyük aile sevgisinin her fırsatta altını çiziyor.

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