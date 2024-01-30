Scarlet Johannson ile Çalışmıştı: Şekil Bozukluğu Sendromundan Muzdarip İngiliz Oyuncu Sonunda Veryansın Etti
Scarlet Johannson ile Çalışmıştı: Şekil Bozukluğu Sendromundan Muzdarip İngiliz Oyuncu Sonunda Veryansın Etti
Kaynak: https://www.justjared.com/2024/01/23/...
'A Different Man' ve 'Under the Skin' filmlerinde rol almış Adam Pearson, Hollywood'un engelli oyunculara olan yaklaşımı hakkında düşüncelerini belirtti. Bu düşünceleri ise çok 'garip' bulduğunu da düşüncelerine ekledi.
Buyurun detaylara.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hollywood'u yakından takip ediyor ve sıkı bir sinefilseniz Adam Pearson'ın simasını bir yerden hatırlıyorsunuzdur.
"A Different Man" filminde rol almış 39 yaşındaki Pearson, oyunculuk üzerine inşa ettiği kariyeriyle de sektörün başarılı isimlerinden bir tanesi.
Geçtiğimiz günlerde kendisi, "engel" kavramına biraz daha mercek tutarak bazı açıklamalarda bulundu.
"Normal hayatta da bazı kalıplar ve şekilcilik var. Hollywood'da da aslında durum çok farklı değil. Sırf şekil bozukluğum olduğu için Batman filminde ya da James Bond serisinde kötü karakter olabileceğim düşünülüyor..."
"Evet şekil bozukluğum var. Ama diğer oyuncuların yaptığı işin aslında aynısını yapıyorum. Canlandırıyorum."
İçeriğin Devamı Aşağıda
İngiliz oyuncu sözlerine ise şu şekilde devam ediyor: "Bence bu durum çok tembelce. Engelli olmayan insanlar neden engelliler hakkında bir şeyler yazıp çiziyor? Bazı genelgeçer şeyler olsa da engellinin halinden engelliler anlar."
2020 yılında ise Pearson, katıldığı bir panelde kendisinden maske takmasının söylendiğini dile getirmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın