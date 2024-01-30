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Scarlet Johannson ile Çalışmıştı: Şekil Bozukluğu Sendromundan Muzdarip İngiliz Oyuncu Sonunda Veryansın Etti

Scarlet Johannson ile Çalışmıştı: Şekil Bozukluğu Sendromundan Muzdarip İngiliz Oyuncu Sonunda Veryansın Etti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 00:29

'A Different Man' ve 'Under the Skin' filmlerinde rol almış Adam Pearson, Hollywood'un engelli oyunculara olan yaklaşımı hakkında düşüncelerini belirtti. Bu düşünceleri ise çok 'garip' bulduğunu da düşüncelerine ekledi.

Buyurun detaylara.👇

Kaynak: https://www.justjared.com/2024/01/23/...
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Hollywood'u yakından takip ediyor ve sıkı bir sinefilseniz Adam Pearson'ın simasını bir yerden hatırlıyorsunuzdur.

Hollywood'u yakından takip ediyor ve sıkı bir sinefilseniz Adam Pearson'ın simasını bir yerden hatırlıyorsunuzdur.

"A Different Man" filminde rol almış 39 yaşındaki Pearson, oyunculuk üzerine inşa ettiği kariyeriyle de sektörün başarılı isimlerinden bir tanesi.

"A Different Man" filminde rol almış 39 yaşındaki Pearson, oyunculuk üzerine inşa ettiği kariyeriyle de sektörün başarılı isimlerinden bir tanesi.

Kendisi, 'Başarı engel tanımaz.' sözünün karşılığı desek yanılmayız!

Geçtiğimiz günlerde kendisi, "engel" kavramına biraz daha mercek tutarak bazı açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde kendisi, "engel" kavramına biraz daha mercek tutarak bazı açıklamalarda bulundu.

"Normal hayatta da bazı kalıplar ve şekilcilik var. Hollywood'da da aslında durum çok farklı değil. Sırf şekil bozukluğum olduğu için Batman filminde ya da James Bond serisinde kötü karakter olabileceğim düşünülüyor..."

"Normal hayatta da bazı kalıplar ve şekilcilik var. Hollywood'da da aslında durum çok farklı değil. Sırf şekil bozukluğum olduğu için Batman filminde ya da James Bond serisinde kötü karakter olabileceğim düşünülüyor..."

Adam Pearson, Nörofibromatozis (NF) hastalığına sahip.

Bu hastalığın bir başka örneğini buradan okuyabilirsiniz.👇

"Evet şekil bozukluğum var. Ama diğer oyuncuların yaptığı işin aslında aynısını yapıyorum. Canlandırıyorum."

"Evet şekil bozukluğum var. Ama diğer oyuncuların yaptığı işin aslında aynısını yapıyorum. Canlandırıyorum."
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İngiliz oyuncu sözlerine ise şu şekilde devam ediyor: "Bence bu durum çok tembelce. Engelli olmayan insanlar neden engelliler hakkında bir şeyler yazıp çiziyor? Bazı genelgeçer şeyler olsa da engellinin halinden engelliler anlar."

İngiliz oyuncu sözlerine ise şu şekilde devam ediyor: "Bence bu durum çok tembelce. Engelli olmayan insanlar neden engelliler hakkında bir şeyler yazıp çiziyor? Bazı genelgeçer şeyler olsa da engellinin halinden engelliler anlar."

2020 yılında ise Pearson, katıldığı bir panelde kendisinden maske takmasının söylendiğini dile getirmişti.

2020 yılında ise Pearson, katıldığı bir panelde kendisinden maske takmasının söylendiğini dile getirmişti.

O dönem hiç kimseyle tartışmaya girmeden maske taktığını söylüyor.

"Bunun artniyetli bir hareket olduğunu söylemeyeceğim. Ama gerçekten çok garip bir durum." demişti Pearson.

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