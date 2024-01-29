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Bugs Bunny Sayesinde Komadan Uyanan Seslendirme Sanatçısı Mel Blanc'ın İlginç Hikayesi

Bugs Bunny Sayesinde Komadan Uyanan Seslendirme Sanatçısı Mel Blanc'ın İlginç Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 01:53

Bugs Bunny bizlere sadece efsane niteliğinde bir çizgi film gibi gelebilir. Fakat bu durum, Mel Blanc isimli seslendirme sanatçısı için geçerli değil. Nasıl mı? 

Buyurun detaylara.👇

Kaynak: https://www.openculture.com/2013/05/t...
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Bugs Bunny'yi hepimiz biliyoruz. Birçok nesil bu çizgi filmle büyüdü sizler de takdir edersiniz ki.

Bugs Bunny'yi hepimiz biliyoruz. Birçok nesil bu çizgi filmle büyüdü sizler de takdir edersiniz ki.

Bugs Bunny bizlere sadece efsane niteliğinde bir çizgi film gibi gelebilir. Fakat bu durum, Mel Blanc isimli bu adam için geçerli değil. Nasıl mı?

Bugs Bunny bizlere sadece efsane niteliğinde bir çizgi film gibi gelebilir. Fakat bu durum, Mel Blanc isimli bu adam için geçerli değil. Nasıl mı?

Mel Blanc, bu çizgi film için binden fazla seslendirme yaptı. Aslında Blanc, Bugs Bunny'de sık sık duyduğumuz sesin ta kendisi.

Kariyerinin bir noktasında haftada 18 farklı radyo programında çalışmak için Los Angeles çevresinde stüdyodan stüdyoya koşturmaya başladı.

Kariyerinin bir noktasında haftada 18 farklı radyo programında çalışmak için Los Angeles çevresinde stüdyodan stüdyoya koşturmaya başladı.

Mel Blanc, 1961 yılında San Francisco'dan eve dönerken ürkütücü bir trafik kazası geçirdi. Blanc neredeyse ölmek üzereydi.

Mel Blanc, 1961 yılında San Francisco'dan eve dönerken ürkütücü bir trafik kazası geçirdi. Blanc neredeyse ölmek üzereydi.

Blanc'ın oğlu ve karısı, komadan uyanması için iki hafta boyunca başında bekledi. Ancak nafile!

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Kazadan yaklaşık 14 gün sonra Blanc'ın nörologlarından biri odaya girdi ve Blanc'ın yatağına doğru yöneldi.

Kazadan yaklaşık 14 gün sonra Blanc'ın nörologlarından biri odaya girdi ve Blanc'ın yatağına doğru yöneldi.

Akabinde doktor, Blanc'ın üzerinde ilginç bir şey denedi. Durduk yere Blanc'a 'Bugs Bunny, bugün nasılsın?' diye sordu.

Blanc, "What's Up, Doc? (Ne haber doktor?)" diyerek uyandı!

Hatırlarsanız Bugs Bunny'nin en çok kullandığı öbeklerden bir tanesi de 'Ne haber doktor?' idi.

Doktor, sonrasında Tweety karakterinin de orada olup olmadığını sordu. Blanc ise tıpkı Bugs Bunny'nin verdiği cevabı verdi.

Doktor, sonrasında Tweety karakterinin de orada olup olmadığını sordu. Blanc ise tıpkı Bugs Bunny'nin verdiği cevabı verdi.

Komadan uyandıktan sonra Blanc'ın tam olarak iyileşmesi yedi ay sürdü. Hatta hastanede yattığı süreçte Çakmaktaşlar'ın ilk bölümlerinde yukarıdan sarkıtılan bir mikrofon aracılığıyla seslendirme yaptı.

Komadan uyandıktan sonra Blanc'ın tam olarak iyileşmesi yedi ay sürdü. Hatta hastanede yattığı süreçte Çakmaktaşlar'ın ilk bölümlerinde yukarıdan sarkıtılan bir mikrofon aracılığıyla seslendirme yaptı.

Bir çizgi film, bir insanın hayatını işte böyle kurtardı diyebiliriz.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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