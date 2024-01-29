Bugs Bunny Sayesinde Komadan Uyanan Seslendirme Sanatçısı Mel Blanc'ın İlginç Hikayesi
Bugs Bunny Sayesinde Komadan Uyanan Seslendirme Sanatçısı Mel Blanc'ın İlginç Hikayesi
Kaynak: https://www.openculture.com/2013/05/t...
Bugs Bunny bizlere sadece efsane niteliğinde bir çizgi film gibi gelebilir. Fakat bu durum, Mel Blanc isimli seslendirme sanatçısı için geçerli değil. Nasıl mı?
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Bugs Bunny'yi hepimiz biliyoruz. Birçok nesil bu çizgi filmle büyüdü sizler de takdir edersiniz ki.
Bugs Bunny bizlere sadece efsane niteliğinde bir çizgi film gibi gelebilir. Fakat bu durum, Mel Blanc isimli bu adam için geçerli değil. Nasıl mı?
Mel Blanc, bu çizgi film için binden fazla seslendirme yaptı. Aslında Blanc, Bugs Bunny'de sık sık duyduğumuz sesin ta kendisi.
Kariyerinin bir noktasında haftada 18 farklı radyo programında çalışmak için Los Angeles çevresinde stüdyodan stüdyoya koşturmaya başladı.
Mel Blanc, 1961 yılında San Francisco'dan eve dönerken ürkütücü bir trafik kazası geçirdi. Blanc neredeyse ölmek üzereydi.
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Kazadan yaklaşık 14 gün sonra Blanc'ın nörologlarından biri odaya girdi ve Blanc'ın yatağına doğru yöneldi.
Blanc, "What's Up, Doc? (Ne haber doktor?)" diyerek uyandı!
Doktor, sonrasında Tweety karakterinin de orada olup olmadığını sordu. Blanc ise tıpkı Bugs Bunny'nin verdiği cevabı verdi.
Komadan uyandıktan sonra Blanc'ın tam olarak iyileşmesi yedi ay sürdü. Hatta hastanede yattığı süreçte Çakmaktaşlar'ın ilk bölümlerinde yukarıdan sarkıtılan bir mikrofon aracılığıyla seslendirme yaptı.
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