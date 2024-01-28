Meme İmplantı Yaptırmak İçin Türkiye'ye Gelen Kadının Yaşadıkları 'Yok Artık!' Dedirtti!

Geçtiğimiz günlerde Sara isimli 32 yaşındaki bir kadın, Antalya'daki bir plastik cerrahi kliniğinde karın germe ve meme implantı operasyonlarına toplamda 14 bin sterlin (yaklaşık 536 bin TL) harcadı. Operasyon sonrasında hayatı cehenneme dönen kadın her şeyi tüm detaylarıyla anlattı.

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