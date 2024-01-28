Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Meme İmplantı Yaptırmak İçin Türkiye'ye Gelen Kadının Yaşadıkları 'Yok Artık!' Dedirtti!

Meme İmplantı Yaptırmak İçin Türkiye'ye Gelen Kadının Yaşadıkları 'Yok Artık!' Dedirtti!

Antalya
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 19:19

Geçtiğimiz günlerde Sara isimli 32 yaşındaki bir kadın, Antalya'daki bir plastik cerrahi kliniğinde karın germe ve meme implantı operasyonlarına toplamda 14 bin sterlin (yaklaşık 536 bin TL) harcadı. Operasyon sonrasında hayatı cehenneme dönen kadın her şeyi tüm detaylarıyla anlattı.

Detaylar.👇

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/254...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Geçtiğimiz günlerde Sara isimli 32 yaşındaki bir kadın, Antalya'daki bir plastik cerrahi kliniğinde karın germe ve meme implantı operasyonlarına toplamda 14 bin sterlin (yaklaşık 536 bin TL) harcadı.

Geçtiğimiz günlerde Sara isimli 32 yaşındaki bir kadın, Antalya'daki bir plastik cerrahi kliniğinde karın germe ve meme implantı operasyonlarına toplamda 14 bin sterlin (yaklaşık 536 bin TL) harcadı.

Fakat zavallı kadın maalesef ki istediği sonuca ulaşamadı. Aksine, geçirdiği operasyon sonrası büyük sorunlarla pençeleşti.

Fakat zavallı kadın maalesef ki istediği sonuca ulaşamadı. Aksine, geçirdiği operasyon sonrası büyük sorunlarla pençeleşti.

13 saatlik operasyon sonrası Sara, nekroza geçirdi, yaraları enfeksiyon kaptı ve sağ göğsünü kaybetti. Sara, ameliyat sonrası verdiği röportajda 2021 yılının Eylül ayından beri zayıflamak için epey bi' çaba gösterdiğini dile getiriyor.

"Sağlığım açısından korkunç bir dönemdi. Kilo almak için bir sürü ilaç kullanmıştım. Mutsuz ve sağlıksızdım."

"Sağlığım açısından korkunç bir dönemdi. Kilo almak için bir sürü ilaç kullanmıştım. Mutsuz ve sağlıksızdım."

Vücudundaki bazı sorunlar da kontrolden çıkınca  Sara, en sonunda acile gitti ve kendisine 'histerektomi' operasyonu yapıldı.

"Spor salınlarını ve çeşitli diyetleri denedim ama asla yardımcı olmadı. Ya hastanelik olurdum ya başka bir şey. Her şeye yeniden başlamak zorunda kalırdım."

"Spor salınlarını ve çeşitli diyetleri denedim ama asla yardımcı olmadı. Ya hastanelik olurdum ya başka bir şey. Her şeye yeniden başlamak zorunda kalırdım."

Çaresizliği iliklerine kadar hisseden kadın, 'çareyi' bir reklam aracılığıyla Türkiye'de buldu.

Yoğun bir araştırma sonrasında kadın, Antalya'da bir doktorla görüşmeye karar verdi. Sara, doktorun gerçek anlamda "güvenilir" olduğunu da dile getiriyor.

Yoğun bir araştırma sonrasında kadın, Antalya'da bir doktorla görüşmeye karar verdi. Sara, doktorun gerçek anlamda "güvenilir" olduğunu da dile getiriyor.

'Bir yıldan fazla süredir araştırıyordum ve sayfalarını takip ediyordum.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

"17 Şubat'ta doktorla görüşmek için ailemle birlikte Antalya'ya uçtum ve sonunda hayallerimdeki vücuda ulaşmama dakikalar kalmıştı."

"17 Şubat'ta doktorla görüşmek için ailemle birlikte Antalya'ya uçtum ve sonunda hayallerimdeki vücuda ulaşmama dakikalar kalmıştı."

'İşlemleri belirli aralıklarla yaptırmam gerekiyordu. Karın germe ile başlayıp geri kalanını altı ay sonra yaptırmam gerekiyordu. Ancak cerrah benim rızam olmadan her şeyi tek bir operasyonla yaptı.'

"Uyandığımda korkunç bir acı içindeydim. Göğsümde ürkütücü bir kitle vardı."

"Uyandığımda korkunç bir acı içindeydim. Göğsümde ürkütücü bir kitle vardı."

'Dokuz gün sonra ameliyat kesiklerimden kahverengi bir sıvı gelmeye başladı. İngiltere'ye döndüğümde Morrsiton Hastanesi'ne gittim.'

Sonraki ay boyunca, karnının düzelmesi için geniş cilt greftleri ile birlikte göğüslerinin ve implantlarının çoğunun çıkarılması da dahil olmak üzere sekiz ameliyat geçirdi Sara.

Sonraki ay boyunca, karnının düzelmesi için geniş cilt greftleri ile birlikte göğüslerinin ve implantlarının çoğunun çıkarılması da dahil olmak üzere sekiz ameliyat geçirdi Sara.

"İngiltere'ye döndüğümden beri Türk cerrahtan haber alamadım ancak benden sonra birçok kişiyi ameliyat ettiğini düşünüyorum." dedi.

"İngiltere'ye döndüğümden beri Türk cerrahtan haber alamadım ancak benden sonra birçok kişiyi ameliyat ettiğini düşünüyorum." dedi.

"Bu ayı sonlarında Türkiye'deki o cerrah için yasal işlem başlatıyorum. Asıl amacım başka hiçkimsenin benim yaşadığım aynı korkunç deneyimi yaşamadığından emin olmak istiyorum."

"Bu ayı sonlarında Türkiye'deki o cerrah için yasal işlem başlatıyorum. Asıl amacım başka hiçkimsenin benim yaşadığım aynı korkunç deneyimi yaşamadığından emin olmak istiyorum."
İçeriğin Devamı Aşağıda

"Reklamlar bu tarz kliniklerin hepsini güvenli olarak lanse ediyor. Fakat benim yaşadıklarım bu reklamlardan son derece uzak."

"Reklamlar bu tarz kliniklerin hepsini güvenli olarak lanse ediyor. Fakat benim yaşadıklarım bu reklamlardan son derece uzak."

"Bu tarz yerler, başka seçeneği olmadığını düşünen insanları tam anlamıyla avlıyor ve sizi o çukurun içine çekmek için ellerinen geleni ardına koymuyor."

"Bu tarz yerler, başka seçeneği olmadığını düşünen insanları tam anlamıyla avlıyor ve sizi o çukurun içine çekmek için ellerinen geleni ardına koymuyor."

"Ayrıca reklamını yaptıkları şeylerin tamamen sahte olduğunu düşünüyorum ve hiçbirine inanmıyorum. Bu cidden çok üzücü."

"Ayrıca reklamını yaptıkları şeylerin tamamen sahte olduğunu düşünüyorum ve hiçbirine inanmıyorum. Bu cidden çok üzücü."

Diyor Sarah. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Haydi yorumlara!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?