Meme İmplantı Yaptırmak İçin Türkiye'ye Gelen Kadının Yaşadıkları 'Yok Artık!' Dedirtti!
Meme İmplantı Yaptırmak İçin Türkiye'ye Gelen Kadının Yaşadıkları 'Yok Artık!' Dedirtti!
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/254...
Geçtiğimiz günlerde Sara isimli 32 yaşındaki bir kadın, Antalya'daki bir plastik cerrahi kliniğinde karın germe ve meme implantı operasyonlarına toplamda 14 bin sterlin (yaklaşık 536 bin TL) harcadı. Operasyon sonrasında hayatı cehenneme dönen kadın her şeyi tüm detaylarıyla anlattı.
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Geçtiğimiz günlerde Sara isimli 32 yaşındaki bir kadın, Antalya'daki bir plastik cerrahi kliniğinde karın germe ve meme implantı operasyonlarına toplamda 14 bin sterlin (yaklaşık 536 bin TL) harcadı.
Fakat zavallı kadın maalesef ki istediği sonuca ulaşamadı. Aksine, geçirdiği operasyon sonrası büyük sorunlarla pençeleşti.
"Sağlığım açısından korkunç bir dönemdi. Kilo almak için bir sürü ilaç kullanmıştım. Mutsuz ve sağlıksızdım."
"Spor salınlarını ve çeşitli diyetleri denedim ama asla yardımcı olmadı. Ya hastanelik olurdum ya başka bir şey. Her şeye yeniden başlamak zorunda kalırdım."
Yoğun bir araştırma sonrasında kadın, Antalya'da bir doktorla görüşmeye karar verdi. Sara, doktorun gerçek anlamda "güvenilir" olduğunu da dile getiriyor.
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"17 Şubat'ta doktorla görüşmek için ailemle birlikte Antalya'ya uçtum ve sonunda hayallerimdeki vücuda ulaşmama dakikalar kalmıştı."
"Uyandığımda korkunç bir acı içindeydim. Göğsümde ürkütücü bir kitle vardı."
Sonraki ay boyunca, karnının düzelmesi için geniş cilt greftleri ile birlikte göğüslerinin ve implantlarının çoğunun çıkarılması da dahil olmak üzere sekiz ameliyat geçirdi Sara.
"İngiltere'ye döndüğümden beri Türk cerrahtan haber alamadım ancak benden sonra birçok kişiyi ameliyat ettiğini düşünüyorum." dedi.
"Bu ayı sonlarında Türkiye'deki o cerrah için yasal işlem başlatıyorum. Asıl amacım başka hiçkimsenin benim yaşadığım aynı korkunç deneyimi yaşamadığından emin olmak istiyorum."
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"Reklamlar bu tarz kliniklerin hepsini güvenli olarak lanse ediyor. Fakat benim yaşadıklarım bu reklamlardan son derece uzak."
"Bu tarz yerler, başka seçeneği olmadığını düşünen insanları tam anlamıyla avlıyor ve sizi o çukurun içine çekmek için ellerinen geleni ardına koymuyor."
"Ayrıca reklamını yaptıkları şeylerin tamamen sahte olduğunu düşünüyorum ve hiçbirine inanmıyorum. Bu cidden çok üzücü."
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