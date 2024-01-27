Ünlü Astrolog Kanye West ve Bianca Censori Arasındaki İlişkiyi Açıkladı: "Aralarında Duygu Yok!"
Ünlü Astrolog Kanye West ve Bianca Censori Arasındaki İlişkiyi Açıkladı: "Aralarında Duygu Yok!"
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/3am/us-celeb...
Son zamanlarda gündemden düşmeyen Bianca Censori ve Kanye West çifti, bu sefer de astrologların dilinde! Ünlü astrolog Inbaal Honigman, Kanye West ve Bianca Censori'nin arasındaki ilişkinin sadece 'iş anlaşmasından ibaret olduğunu' ve 'duygusuz' olduğunu dile getirdi.
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Artık aramızda Hollywood camiasının önde gelen çifti Kanye West ve Bianca Censori çiftini duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz. İkili, 2022 yılının Aralık ayında dünyaevine girmişti.
Hatırlarsanız ikili, birkaç gün önce tekrardan gündeme gelmişti. Bianca Censori'nin giydiği "fantezi" şortu nedeniyle sosyal medya adeta çalkalanmıştı.
İkilinin 'ponçik' ilişkisi de sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Bunun sebebi de ikilinin arasındaki yaş farkının yanı sıra Kanye West'in 'garip' olarak tanımlanabilecek davranışları.
Ünlüler camiasını yakından gözlemleyen ünlü bir medyum, aslında Kanye West ve Bianca Censori çiftinin ilişkinin tamamen bir 'anlaşma' olduğunu söylüyor.
Kanye West'in sürekli olarak karısını yarı çıplak bir şekilde sosyal medya hesabında paylaşması şöyle dursun, ikilinin arasındaki 'kimya'nın da zayıf olduğu düşünülüyor.
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"Çift için Tarot açılımı yapan ünlü astrolog Inbaal Honigman, bu ilişkinin aslında romantizmden son derece uzak olduğunu dile getiriyor.
Açtığı kartlara göre astrolog, "Bianca şu anda işleriyle çok meşgul olduğunu ve bu sürecin ona iyi gelip gelmediğinden emin olmadığını" söylüyor.
"Kanye'nin ateşli ruhunu ve odak noktasını belli eden bir durum var. Kanye asla yorulmuyor çünkü doğru yolda olduğundan emin. İlişkiye yatırım yaptığı ve çaba harcadığı aşikar fakat üzücü bir şekilde aralarında duygu yok."
"Çift arasındaki ilişki tamamen bir iş anlaşması. Romantik bir aşk hikayesi değil."
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