Ünlü Astrolog Kanye West ve Bianca Censori Arasındaki İlişkiyi Açıkladı: "Aralarında Duygu Yok!"

Son zamanlarda gündemden düşmeyen Bianca Censori ve Kanye West çifti, bu sefer de astrologların dilinde! Ünlü astrolog Inbaal Honigman, Kanye West ve Bianca Censori'nin arasındaki ilişkinin sadece 'iş anlaşmasından ibaret olduğunu' ve 'duygusuz' olduğunu dile getirdi.

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