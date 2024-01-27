Dövmeleriyle Hepimize Uzun Uzun Hayatı Sorgulatıp Mavi Ekran Vermemize Sebep Olmuş Ünlüler
Dövmeleriyle Hepimize Uzun Uzun Hayatı Sorgulatıp Mavi Ekran Vermemize Sebep Olmuş Ünlüler
Kaynak: https://mamasuncut.com/20-bad-celebri...
Dövme farklı bir sanat dalı olarak görülüyor. İnsanların birçoğu daha sembolik dövmeler yaptırmayı tercih ederken bazıları da estetik görüntüye öncelik veriyor. Ünlülerde de durum çok farklı değil. Dövmeleriyle hepimize hayatı sorgulatan ünlülere beraber bakalım.
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1. İlk olarak Machine Gun Kelly ile başlayalım...
2. Ed Sheeran
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3. Drake
4. Ariana Grande
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5. Justin Bieber
6. Brad Pitt
7. Daniel Day-Lewis
8. Trace Cyrus
9. Harry Styles
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10. Mike Tyson
11. Lil Wayne
12. Chris Brown
13. Marc Jacobs
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