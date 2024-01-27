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Dövmeleriyle Hepimize Uzun Uzun Hayatı Sorgulatıp Mavi Ekran Vermemize Sebep Olmuş Ünlüler

Dövmeleriyle Hepimize Uzun Uzun Hayatı Sorgulatıp Mavi Ekran Vermemize Sebep Olmuş Ünlüler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 18:01

Dövme farklı bir sanat dalı olarak görülüyor. İnsanların birçoğu daha sembolik dövmeler yaptırmayı tercih ederken bazıları da estetik görüntüye öncelik veriyor. Ünlülerde de durum çok farklı değil. Dövmeleriyle hepimize hayatı sorgulatan ünlülere beraber bakalım.

Kaynak: https://mamasuncut.com/20-bad-celebri...

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1. İlk olarak Machine Gun Kelly ile başlayalım...

2. Ed Sheeran

2. Ed Sheeran

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3. Drake

3. Drake

4. Ariana Grande

4. Ariana Grande
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5. Justin Bieber

5. Justin Bieber

6. Brad Pitt

6. Brad Pitt

7. Daniel Day-Lewis

7. Daniel Day-Lewis

8. Trace Cyrus

8. Trace Cyrus

9. Harry Styles

9. Harry Styles
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10. Mike Tyson

10. Mike Tyson

11. Lil Wayne

11. Lil Wayne

12. Chris Brown

12. Chris Brown

13. Marc Jacobs

13. Marc Jacobs

14. Lady Gaga

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15. Ve son olarak... Kendall Jenner!

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