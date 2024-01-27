Dövmeleriyle Hepimize Uzun Uzun Hayatı Sorgulatıp Mavi Ekran Vermemize Sebep Olmuş Ünlüler

Dövme farklı bir sanat dalı olarak görülüyor. İnsanların birçoğu daha sembolik dövmeler yaptırmayı tercih ederken bazıları da estetik görüntüye öncelik veriyor. Ünlülerde de durum çok farklı değil. Dövmeleriyle hepimize hayatı sorgulatan ünlülere beraber bakalım.