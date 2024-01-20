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Yaptırdıkları Dövmelerle Soğuk Terler Döktürüp Herkesi 'Cringe' Komasına Sokan Birbirinden İlginç Kişiler

Yaptırdıkları Dövmelerle Soğuk Terler Döktürüp Herkesi 'Cringe' Komasına Sokan Birbirinden İlginç Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 16:01

Dövme sektöründe 'sanatsal' diyebileceğimiz birçok çalışma var. Fakat bazı dövmeler tam anlamıyla göz kanatan türden! Şu ana kadar gördüğünüz tüm kötü dövmeleri unutun!

Buyurun başlayalım.👇

Kaynak: https://www.boredpanda.com/funny-wors...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. Hazırsanız bu dövmeyle başlayalım...

1. Hazırsanız bu dövmeyle başlayalım...
www.boredpanda.com

2. Resmen 'aynısı' olmuş.

2. Resmen 'aynısı' olmuş.
www.boredpanda.com

3. "Arkadaşım karnına kızının dövmesini yaptırdı."

3. "Arkadaşım karnına kızının dövmesini yaptırdı."
www.boredpanda.com

4. Son derece estetik!😂

4. Son derece estetik!😂
www.boredpanda.com

5. 👇

5. 👇
www.boredpanda.com
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6. "Diyabet hastası."

6. "Diyabet hastası."
www.boredpanda.com

7. "Arkadaşıma bu dövmeyi yaptırmaması için resmen yalvardım ama durum bu."

7. "Arkadaşıma bu dövmeyi yaptırmaması için resmen yalvardım ama durum bu."
www.boredpanda.com

8. "Hayattaki tek amacım saç uzatmak olunca ben:"

8. "Hayattaki tek amacım saç uzatmak olunca ben:"
www.boredpanda.com

9. "Bu geceki kabusum belli oldu."

9. "Bu geceki kabusum belli oldu."
www.boredpanda.com

10. Buna hiç gerek yoktu bizce.

10. Buna hiç gerek yoktu bizce.
www.boredpanda.com
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11. "Korkuyorum."

11. "Korkuyorum."
www.boredpanda.com

12. "Bojack Horseman için intihar sebebi resmen."

12. "Bojack Horseman için intihar sebebi resmen."
www.boredpanda.com

13. "Bu geceki kabusum belli oldu."

13. "Bu geceki kabusum belli oldu."
www.boredpanda.com

14. 'Ateşli' bir çalışma...

14. 'Ateşli' bir çalışma...
www.boredpanda.com

15. "Tanışma sitelerine yüklenmemesi gereken fotoğraflar."

15. "Tanışma sitelerine yüklenmemesi gereken fotoğraflar."
www.boredpanda.com
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16. Ve son olarak...

16. Ve son olarak...
www.boredpanda.com

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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