Yaptırdıkları Dövmelerle Soğuk Terler Döktürüp Herkesi 'Cringe' Komasına Sokan Birbirinden İlginç Kişiler
Yaptırdıkları Dövmelerle Soğuk Terler Döktürüp Herkesi 'Cringe' Komasına Sokan Birbirinden İlginç Kişiler
Kaynak: https://www.boredpanda.com/funny-wors...
Dövme sektöründe 'sanatsal' diyebileceğimiz birçok çalışma var. Fakat bazı dövmeler tam anlamıyla göz kanatan türden! Şu ana kadar gördüğünüz tüm kötü dövmeleri unutun!
Buyurun başlayalım.👇
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1. Hazırsanız bu dövmeyle başlayalım...
2. Resmen 'aynısı' olmuş.
3. "Arkadaşım karnına kızının dövmesini yaptırdı."
4. Son derece estetik!😂
5. 👇
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6. "Diyabet hastası."
7. "Arkadaşıma bu dövmeyi yaptırmaması için resmen yalvardım ama durum bu."
8. "Hayattaki tek amacım saç uzatmak olunca ben:"
9. "Bu geceki kabusum belli oldu."
10. Buna hiç gerek yoktu bizce.
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11. "Korkuyorum."
12. "Bojack Horseman için intihar sebebi resmen."
13. "Bu geceki kabusum belli oldu."
14. 'Ateşli' bir çalışma...
15. "Tanışma sitelerine yüklenmemesi gereken fotoğraflar."
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16. Ve son olarak...
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