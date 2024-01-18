Sınava Çalışırken Hararetli Bir Şekilde Almanca Konuşarak Hitler'e Dönüşen Kız

Sosyal medyada bir kız, sınavına çalışırken ağlayarak video çekti. Videoda hararetli bir şekilde Almanca konuşan kız kısa bir süre sonra viral oldu. Birçok kullanıcı daha önce Almanca konuşarak ağlayan birini görmediklerini söyledi.

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