Sınava Çalışırken Hararetli Bir Şekilde Almanca Konuşarak Hitler'e Dönüşen Kız
Sınava Çalışırken Hararetli Bir Şekilde Almanca Konuşarak Hitler'e Dönüşen Kız
Kaynak: https://twitter.com/kirawontmiss/stat...
Sosyal medyada bir kız, sınavına çalışırken ağlayarak video çekti. Videoda hararetli bir şekilde Almanca konuşan kız kısa bir süre sonra viral oldu. Birçok kullanıcı daha önce Almanca konuşarak ağlayan birini görmediklerini söyledi.
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Ağlamak tüm insanlara has bir şey. Dil, kültür ya da ırk fark etmiyor takdir edersiniz ki.
Peki daha önce hiç Almanca konuşarak ağlayan birini görmüş müydünüz?
Birçoğumuzun bu soruya cevabı yüksek ihtimalle "hayır"dır. Geçtiğimiz günlerde Alman bir kız önündeki birkaç kağıdı göstererek ağladı ve onları anbean kaydetti.
Birçok kullanıcı ilk defa 'Almanca' ağlayan birini gördüğünü söylerken X (Twitter) kullanıcıları da tepkisiz kalmadı.
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"Almanca derslerinde Rammstein'a gönderme yapmamaya çalışırken ben:"
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"Üzgünüm, bu dil çok komik."
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