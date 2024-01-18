Youtube mu X mi? Kaliteli İçerikleriyle Bilinen MrBeast'in Videosu Hangi Platformda Daha Çok İzlendi?
Youtube mu X mi? Kaliteli İçerikleriyle Bilinen MrBeast'in Videosu Hangi Platformda Daha Çok İzlendi?
Kaynak: https://twitter.com/eyupyusufa/status...
Kaliteli video içerikleriyle bilinen MrBeast son yılların en iyi içerik üreticilerinden bir tanesi. Bundan 4 ay önce farklı değerlerdeki arabaları denediği Youtube videosu 212 milyon görüntülenirken aynı video X'te 2 gün içerisinde 88 milyona ulaştı. Bu da 'X, Youtube'dan daha mı iyi?' sorusunu akıllara getirdi?
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Aramızda MrBeast'i bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi içerik üreticiliğine kendini adamış Youtuberlar'dan bir tanesi.
Kendisi 4 ay önce Youtube'a bir video yüklemiş ve farklı arabaları deneyimlemişti.
Fakat 4 ayda Youtube'da sadece 212 milyon görüntülenen video,
X (Twitter) platformunda 2 günde 88 milyondan fazla görüntülendi.
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Kullanıcılar bu iki platform arasındaki uçurumu adeta sorguladı. Kullanıcılar, "Youtube mu yoksa X (Twitter) mi?" sorusunu sordular.
Yusuf Altunbıçak isimli bir X (Twitter) kullanıcısı da bu durumu en ince detaylarıyla şu şekilde anlattı.👇
Kullanıcı önce platformun artılarından bahsetti...
Sonra da olumsuzluklarından. Bu maddelerin arasında içerik üreticilerini yakından ilgilendiren bazı bilgilere de yer verdi.
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