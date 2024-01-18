Youtube mu X mi? Kaliteli İçerikleriyle Bilinen MrBeast'in Videosu Hangi Platformda Daha Çok İzlendi?

Kaliteli video içerikleriyle bilinen MrBeast son yılların en iyi içerik üreticilerinden bir tanesi. Bundan 4 ay önce farklı değerlerdeki arabaları denediği Youtube videosu 212 milyon görüntülenirken aynı video X'te 2 gün içerisinde 88 milyona ulaştı. Bu da 'X, Youtube'dan daha mı iyi?' sorusunu akıllara getirdi?