Orijinal Stanley Termosu Olmadığı İçin Sınıfta Aşağılanan Kızını Anlatarak Hepimizin Yüreğini Dağlayan Anne

Geçtiğimiz günlerde Dayna isimli bir TikTok kullanıcısı, 9 yaşındaki kızına orijinal olmayan Stanley bir termos aldı. Bu termos yüzünden kızının sınıfta zorbalandığını ve hor görüldüğünü dile getiren anne, en sonunda kızına orijinal bir Stanley termos aldı.

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