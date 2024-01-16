Orijinal Stanley Termosu Olmadığı İçin Sınıfta Aşağılanan Kızını Anlatarak Hepimizin Yüreğini Dağlayan Anne
Orijinal Stanley Termosu Olmadığı İçin Sınıfta Aşağılanan Kızını Anlatarak Hepimizin Yüreğini Dağlayan Anne
Kaynak: https://www.dexerto.com/entertainment...
Geçtiğimiz günlerde Dayna isimli bir TikTok kullanıcısı, 9 yaşındaki kızına orijinal olmayan Stanley bir termos aldı. Bu termos yüzünden kızının sınıfta zorbalandığını ve hor görüldüğünü dile getiren anne, en sonunda kızına orijinal bir Stanley termos aldı.
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Stanley termos markasını birçoğumuz biliyoruz. Sizler de takdir edersiniz ki Stanley, 'termos' denince akla ilk gelen markalardan bir tanesi.
Beyaz yakalıların da gözdesi olarak bilinen Stanley'e geçtiğimiz aylarda bi' hayli yakınlaşmıştık. Çünkü kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de tercihi Stanley'den yanaydı.
Fakat gelin görün ki Türkiye'nin ekonomik şartları aslında bu termosları ulaşılması zor kılıyor. Diğer ülkelerde de durum çok farklı değil.
Geçtiğimiz günlerde bir annenin bu durum hakkındaki feryadı gerçek anlamda bizlere hayatı sorgulattı desek yeridir. Dayna isimli kadın, 9 yaşındaki kızının Stanley termosu olmadığı için zorbalandığını ve dışlandığını en ince detayına kadar anlattı.
Kızına 10 dolar değerinde 'sahte' bir Stanley termos aldığı için kızı okulda arkadaşları tarafından epey bi' rencide edilmiş.
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Yılbaşı hediyesi olarak sınıf arkadaşlarının 'gerçek' bir Stanley termos aldığını dile getiren kızı Dayna'dan da 'gerçek' bir Stanley termos istemiş.
Danya haklı olarak "9 yaşındaki bir çocuğun Stanley termos ile ne işi var?" diyor.
Bu durum Dayna'nın kızına 50 dolar değerinde 'orijinal' bir Stanley termos almasıyla sonuçlanmış.
"Çocuklarımız sahip olduğu şeylerden dolayı aşağılanmamalı ve hor görülmemeli. Çocuklarımız kendini 'küçük' hissetmemeli. Bunu çocuklarımıza öğretmeliyiz."
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kolejler trde de böyleydi aq, ben de iphone'um yok diye dışlanırdım sene 2012.