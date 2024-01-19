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Victoria Secret Modeliyle Aylarca Aynı Evi Paylaşan Kadından Kan Donduran İtiraflar: "Tüm Eşyalarımızı Çaldı!"

Victoria Secret Modeliyle Aylarca Aynı Evi Paylaşan Kadından Kan Donduran İtiraflar: "Tüm Eşyalarımızı Çaldı!"

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 14:31

Geçtiğimiz günlerde Taylor isimli bir kadın, geçmişte bir Victoria Secret modeliyle aynı evi paylaştığını dile getirdi. Bu kişinin sürekli olarak eşya çaldığını ve mide bulandıran bazı alışkanlıklara sahip olduğunu dile getirdi. Bu kişi kullanılmış tamponları, pedleri ve tuvalet kağıtlarını da bavulunda biriktiriyormuş!

Detaylar kan donduran türden. Hazırsanız sizleri şöyle alalım.👇

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
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Hepimiz Victoria Secret modellerine aşinayız. Birçoğunu sosyal medyada görüyor ya da takip ediyoruz.

Fakat geçtiğimiz günlerde Taylor isimli bir kızın anlattığı şeyler gerçek anlamda kan donduran türden desek abartmayız.

Fakat geçtiğimiz günlerde Taylor isimli bir kızın anlattığı şeyler gerçek anlamda kan donduran türden desek abartmayız.

Taylor'ın eksiden beraber kaldığı eski oda arkadaşı Victoria Secret modeliymiş. Fakat bu kızın bazı ilginç ve rahatsız edici alışkanlıkları varmış.

"Bu sırrı 10 yıl boyunca sakladım. Ama artık anlatma zamanım geldi." diyerek tüm her şeyi detaylarıyla anlattı kendisi.

"Bu sırrı 10 yıl boyunca sakladım. Ama artık anlatma zamanım geldi." diyerek tüm her şeyi detaylarıyla anlattı kendisi.

"Bu kişi genel olarak herkesle anlaşırdı. Fakat herkesten yaşça daha küçüktü. Bu nedenle bazı öz güven sorunları olduğunu düşünüyorum."

"Bu kişi genel olarak herkesle anlaşırdı. Fakat herkesten yaşça daha küçüktü. Bu nedenle bazı öz güven sorunları olduğunu düşünüyorum."

Taylor, eski oda arkadaşının sürekli olarak kendisiyle alakalı birçok yalan söylediğini de dile getirdi.

Aradan biraz zaman geçtikten sonra odasından bir şeyler kaybolduğunu fark eden Taylor, hiçbir şekilde oda arkadaşından şüphelenmedi.

Aradan biraz zaman geçtikten sonra odasından bir şeyler kaybolduğunu fark eden Taylor, hiçbir şekilde oda arkadaşından şüphelenmedi.

Akabinde ise Taylor, New York Moda Haftası etkinliğinde oda arkadaşının tüm her şeyini ortaya çıkardı. Kendisinin de dahil olmak üzere aynı yerde kalan kişilerden de eşyaların çalındığını fark etti. Meğerse çaldığı eşyaları koskocaman bir bavulun içine koyuyormuş.

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"Bloktaki herkesin eşyası çalınınca dehşete düştüm. Kalemler, bardaklar ve asla kullanmayacağı reçeteli ilaçlar bile..."

"Bloktaki herkesin eşyası çalınınca dehşete düştüm. Kalemler, bardaklar ve asla kullanmayacağı reçeteli ilaçlar bile..."

Ancak model, bununla da kalmayıp kullanılmış tamponlar, pedler ve üzerinde dışkı olan peçeteleri de saklıyormuş!

"Hepsini bizim dairemizde duran bavulunda saklardı. Çok kötüydü. Hala o görüntüler bilgisayarımda var!"

"Hepsini bizim dairemizde duran bavulunda saklardı. Çok kötüydü. Hala o görüntüler bilgisayarımda var!"

Taylor ve arkadaşları bu modelle evlerini ayırmaya karar verdiler. Taylor, bu kişinin adını medyaya vermek istemiyor.

Taylor ve arkadaşları bu modelle evlerini ayırmaya karar verdiler. Taylor, bu kişinin adını medyaya vermek istemiyor.

Siz böyle bir durumla karşılaşsanız ne yapardınız? Yorumlarda buluşalım!

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