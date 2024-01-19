Victoria Secret Modeliyle Aylarca Aynı Evi Paylaşan Kadından Kan Donduran İtiraflar: "Tüm Eşyalarımızı Çaldı!"

Geçtiğimiz günlerde Taylor isimli bir kadın, geçmişte bir Victoria Secret modeliyle aynı evi paylaştığını dile getirdi. Bu kişinin sürekli olarak eşya çaldığını ve mide bulandıran bazı alışkanlıklara sahip olduğunu dile getirdi. Bu kişi kullanılmış tamponları, pedleri ve tuvalet kağıtlarını da bavulunda biriktiriyormuş!

Detaylar kan donduran türden. Hazırsanız sizleri şöyle alalım.👇