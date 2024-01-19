Victoria Secret Modeliyle Aylarca Aynı Evi Paylaşan Kadından Kan Donduran İtiraflar: "Tüm Eşyalarımızı Çaldı!"
Victoria Secret Modeliyle Aylarca Aynı Evi Paylaşan Kadından Kan Donduran İtiraflar: "Tüm Eşyalarımızı Çaldı!"
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
Geçtiğimiz günlerde Taylor isimli bir kadın, geçmişte bir Victoria Secret modeliyle aynı evi paylaştığını dile getirdi. Bu kişinin sürekli olarak eşya çaldığını ve mide bulandıran bazı alışkanlıklara sahip olduğunu dile getirdi. Bu kişi kullanılmış tamponları, pedleri ve tuvalet kağıtlarını da bavulunda biriktiriyormuş!
Detaylar kan donduran türden. Hazırsanız sizleri şöyle alalım.👇
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Hepimiz Victoria Secret modellerine aşinayız. Birçoğunu sosyal medyada görüyor ya da takip ediyoruz.
Fakat geçtiğimiz günlerde Taylor isimli bir kızın anlattığı şeyler gerçek anlamda kan donduran türden desek abartmayız.
"Bu sırrı 10 yıl boyunca sakladım. Ama artık anlatma zamanım geldi." diyerek tüm her şeyi detaylarıyla anlattı kendisi.
"Bu kişi genel olarak herkesle anlaşırdı. Fakat herkesten yaşça daha küçüktü. Bu nedenle bazı öz güven sorunları olduğunu düşünüyorum."
Aradan biraz zaman geçtikten sonra odasından bir şeyler kaybolduğunu fark eden Taylor, hiçbir şekilde oda arkadaşından şüphelenmedi.
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"Bloktaki herkesin eşyası çalınınca dehşete düştüm. Kalemler, bardaklar ve asla kullanmayacağı reçeteli ilaçlar bile..."
"Hepsini bizim dairemizde duran bavulunda saklardı. Çok kötüydü. Hala o görüntüler bilgisayarımda var!"
Taylor ve arkadaşları bu modelle evlerini ayırmaya karar verdiler. Taylor, bu kişinin adını medyaya vermek istemiyor.
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