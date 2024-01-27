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En Düz Omurgayı Bile Seçmişler: Tarihte Görülmüş Birbirinden İlginç Güzellik Yarışmaları

En Düz Omurgayı Bile Seçmişler: Tarihte Görülmüş Birbirinden İlginç Güzellik Yarışmaları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 19:01

Tarihin tozlu raflarında birbirinden ilginç olaylar var. Fakat geçmişteki güzellik yarışmalarını daha önce hiç merak etmiş miydiniz? 'Prenses Diana'ya Benzeme Yarışması'ndan 'En Düz Omurgalı Yarışması'na kadar gerçekleştirilmiş ilginç güzellik yarışmalarına beraber bakalım.👇

Kaynak: https://twitter.com/fasc1nate/status/...

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Sizler de takdir edersiniz ki tarihin tozlu raflarında birbirinden ilginç olaylar var. Bunlardan bazıları genellikle ufak bir kesimi etkilese de büyük topluluklarda ve kültürlerde de kendilerini gösteriyor.

Sizler de takdir edersiniz ki tarihin tozlu raflarında birbirinden ilginç olaylar var. Bunlardan bazıları genellikle ufak bir kesimi etkilese de büyük topluluklarda ve kültürlerde de kendilerini gösteriyor.

Fakat bugün sizlere geçmişte gerçekleştirilen 'yarışmalardan' bahsedeceğiz. 2024 yılı için baktığımızda yarışmalar genellikle 'güzellik' üzerine oluyor. Fakat bu fotoğrafta gördüğünüz kişi "Uluslararası Duruş Kraliçesi"

Fakat bugün sizlere geçmişte gerçekleştirilen 'yarışmalardan' bahsedeceğiz. 2024 yılı için baktığımızda yarışmalar genellikle 'güzellik' üzerine oluyor. Fakat bu fotoğrafta gördüğünüz kişi "Uluslararası Duruş Kraliçesi"

1957 yılına ait fotoğrafta bir kadın, sadece ama sadece 'en düz' omurgaya sahip olduğu için ödül alıyor.

Bu yarışmanın amacı sizin de tahmin edeceğiniz gibi 'en düz' omurgayı seçmek.

Bu yarışmanın amacı sizin de tahmin edeceğiniz gibi 'en düz' omurgayı seçmek.

Bunun için adaylar bir x-ray cihazından geçiyor ve ona göre değerlendiriliyor.

Burada da yarışmanın birincisini, ikincisini ve üçüncüsünü görüyorsunuz.👇

Burada da yarışmanın birincisini, ikincisini ve üçüncüsünü görüyorsunuz.👇

Bu fotoğraf ise 1924 yılına ait. Miss America Güzeli Ruth Malcomson, 1923 yılında bu unvanı kazandıktan sonra topluluklarca "Altın Denizkızı" olarak anıldı.

Bu fotoğraf ise 1924 yılına ait. Miss America Güzeli Ruth Malcomson, 1923 yılında bu unvanı kazandıktan sonra topluluklarca "Altın Denizkızı" olarak anıldı.

Ruth Malcomson'ın o dönem insanlara önerdiği şeylerden birkaçı ise erken kalkmak, kahvaltıyı atlamamak, egzersiz yapmak ve sigara içmemekmiş. O zamanın doktorları bile sigara tiryakisiyken kendisinin sigaranın zararları hakkında büyük bir farkındalığa sahip olması takdir edilesi.

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Bu fotoğrafın ise "Idaho Patates Güzeli"ne ait olduğu iddia ediliyor. Bazı kaynaklara göre Miss Idaho Patates yarışması, 1935 yılında tam anlamıyla bir gelenek haline geldi.

Bu fotoğrafın ise "Idaho Patates Güzeli"ne ait olduğu iddia ediliyor. Bazı kaynaklara göre Miss Idaho Patates yarışması, 1935 yılında tam anlamıyla bir gelenek haline geldi.

Bu kadınlar da 1922 yılına ait bir güzellik yarışmasının kazananları.👇

Bu kadınlar da 1922 yılına ait bir güzellik yarışmasının kazananları.👇

1985 yılında ise "Prenses Diana'ya Benzeyenler Yarışması" bile yapılmış. Bu yarışmanın yapılmasının sebebi ise Galler Prensi'nin o hafta Washington'a gelecek olmasıymış.

1985 yılında ise "Prenses Diana'ya Benzeyenler Yarışması" bile yapılmış. Bu yarışmanın yapılmasının sebebi ise Galler Prensi'nin o hafta Washington'a gelecek olmasıymış.

Yarışmanın kazananı ise Maureen Murray of Alexandria! Gerçekten de benzemiyorlar mı?

Yarışmanın kazananı ise Maureen Murray of Alexandria! Gerçekten de benzemiyorlar mı?

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