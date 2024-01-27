En Düz Omurgayı Bile Seçmişler: Tarihte Görülmüş Birbirinden İlginç Güzellik Yarışmaları

Ruth Malcomson'ın o dönem insanlara önerdiği şeylerden birkaçı ise erken kalkmak, kahvaltıyı atlamamak, egzersiz yapmak ve sigara içmemekmiş. O zamanın doktorları bile sigara tiryakisiyken kendisinin sigaranın zararları hakkında büyük bir farkındalığa sahip olması takdir edilesi.