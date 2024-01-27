En Düz Omurgayı Bile Seçmişler: Tarihte Görülmüş Birbirinden İlginç Güzellik Yarışmaları
En Düz Omurgayı Bile Seçmişler: Tarihte Görülmüş Birbirinden İlginç Güzellik Yarışmaları
Kaynak: https://twitter.com/fasc1nate/status/...
Tarihin tozlu raflarında birbirinden ilginç olaylar var. Fakat geçmişteki güzellik yarışmalarını daha önce hiç merak etmiş miydiniz? 'Prenses Diana'ya Benzeme Yarışması'ndan 'En Düz Omurgalı Yarışması'na kadar gerçekleştirilmiş ilginç güzellik yarışmalarına beraber bakalım.👇
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Sizler de takdir edersiniz ki tarihin tozlu raflarında birbirinden ilginç olaylar var. Bunlardan bazıları genellikle ufak bir kesimi etkilese de büyük topluluklarda ve kültürlerde de kendilerini gösteriyor.
Fakat bugün sizlere geçmişte gerçekleştirilen 'yarışmalardan' bahsedeceğiz. 2024 yılı için baktığımızda yarışmalar genellikle 'güzellik' üzerine oluyor. Fakat bu fotoğrafta gördüğünüz kişi "Uluslararası Duruş Kraliçesi"
Bu yarışmanın amacı sizin de tahmin edeceğiniz gibi 'en düz' omurgayı seçmek.
Burada da yarışmanın birincisini, ikincisini ve üçüncüsünü görüyorsunuz.👇
Bu fotoğraf ise 1924 yılına ait. Miss America Güzeli Ruth Malcomson, 1923 yılında bu unvanı kazandıktan sonra topluluklarca "Altın Denizkızı" olarak anıldı.
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Bu fotoğrafın ise "Idaho Patates Güzeli"ne ait olduğu iddia ediliyor. Bazı kaynaklara göre Miss Idaho Patates yarışması, 1935 yılında tam anlamıyla bir gelenek haline geldi.
Bu kadınlar da 1922 yılına ait bir güzellik yarışmasının kazananları.👇
1985 yılında ise "Prenses Diana'ya Benzeyenler Yarışması" bile yapılmış. Bu yarışmanın yapılmasının sebebi ise Galler Prensi'nin o hafta Washington'a gelecek olmasıymış.
Yarışmanın kazananı ise Maureen Murray of Alexandria! Gerçekten de benzemiyorlar mı?
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