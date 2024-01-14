Büyük İstanbul Yangını Gerçekleşti! Tarihte 8 - 14 Ocak Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Büyük İstanbul Yangını Gerçekleşti! Tarihte 8 - 14 Ocak Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım. (Görseller temsili olabilir.)
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Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı kabul edildi.
Rus Çarı I. Nikolay ilk defa Osmanlı İmparatoluğu için "hasta adam" tabirini kullandı.
Dünyanın ilk metrosu olan Londra metrosunun ilk hattı açıldı.
Büyük İstanbul yangını gerçekleşti ve şehrin 5'te biri yok oldu.
Mustafa Kemal Atatürk, Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu
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Son Osmanlı Mebusan Meclisi gerçekleşti.
Amerikalı sanayici Henry Ford, plastik otomobil yapımının patentini aldı.
New York - Londra arası ilk telefon görüşmesi yapıldı.
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