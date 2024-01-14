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Büyük İstanbul Yangını Gerçekleşti! Tarihte 8 - 14 Ocak Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Büyük İstanbul Yangını Gerçekleşti! Tarihte 8 - 14 Ocak Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 15:31

Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım.  (Görseller temsili olabilir.)

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı kabul edildi.

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı kabul edildi.

8 Ocak 1933.

Rus Çarı I. Nikolay ilk defa Osmanlı İmparatoluğu için "hasta adam" tabirini kullandı.

Rus Çarı I. Nikolay ilk defa Osmanlı İmparatoluğu için "hasta adam" tabirini kullandı.

9 Ocak 1853.

Dünyanın ilk metrosu olan Londra metrosunun ilk hattı açıldı.

Dünyanın ilk metrosu olan Londra metrosunun ilk hattı açıldı.

10 OCak 1863.

Büyük İstanbul yangını gerçekleşti ve şehrin 5'te biri yok oldu.

Büyük İstanbul yangını gerçekleşti ve şehrin 5'te biri yok oldu.

11 Ocak 1454.

Mustafa Kemal Atatürk, Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu

Mustafa Kemal Atatürk, Harp Akademisi'nden Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu

11 Ocak 1905.

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Son Osmanlı Mebusan Meclisi gerçekleşti.

Son Osmanlı Mebusan Meclisi gerçekleşti.

12 Ocak 1920.

Amerikalı sanayici Henry Ford, plastik otomobil yapımının patentini aldı.

Amerikalı sanayici Henry Ford, plastik otomobil yapımının patentini aldı.

13 Ocak 1942.

New York - Londra arası ilk telefon görüşmesi yapıldı.

New York - Londra arası ilk telefon görüşmesi yapıldı.

14 Ocak 1923.

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