Jüpiter'in Uyduları Keşfedildi! 1- 7 Ocak Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Jüpiter'in Uyduları Keşfedildi! 1- 7 Ocak Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım. (Görseller temsili olabilir.)
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İlk Millet Mektepleri açıldı.
Euro, Avrupa'da kullanılan birim olarak tanıtıldı.
Kanuni Sultan Süleyman, Rodos Adası'nı fethetti.
Martin Luther, papa tarafından aforoz edildi.
Dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde açıldı.
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San Francisco'nun sembolü haline gelmiş Golden Gate Bridge'in inşaatına başlandı.
Türkiye'nin ilk iç ve dış istihbarat örgütü olan Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) kuruldu.
Amerika'da ilk başkanlık seçimleri yapıldı ve yaklaşık bir ay sonra George Washington, ülkenin ilk başkanı oldu.
Galileo, Jüpiter'in dört uydusunu keşfetti.
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