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Jüpiter'in Uyduları Keşfedildi! 1- 7 Ocak Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Jüpiter'in Uyduları Keşfedildi! 1- 7 Ocak Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 12:31

Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım.  (Görseller temsili olabilir.)

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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İlk Millet Mektepleri açıldı.

İlk Millet Mektepleri açıldı.

1 Ocak 1929.

Euro, Avrupa'da kullanılan birim olarak tanıtıldı.

Euro, Avrupa'da kullanılan birim olarak tanıtıldı.

1 Ocak 2002.

Kanuni Sultan Süleyman, Rodos Adası'nı fethetti.

Kanuni Sultan Süleyman, Rodos Adası'nı fethetti.

2 Ocak 1523.

Martin Luther, papa tarafından aforoz edildi.

Martin Luther, papa tarafından aforoz edildi.

3 Ocak 1521.

Dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde açıldı.

Dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde açıldı.

4 Ocak 2010.

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San Francisco'nun sembolü haline gelmiş Golden Gate Bridge'in inşaatına başlandı.

San Francisco'nun sembolü haline gelmiş Golden Gate Bridge'in inşaatına başlandı.

5 Ocak 1933.

Türkiye'nin ilk iç ve dış istihbarat örgütü olan Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) kuruldu.

Türkiye'nin ilk iç ve dış istihbarat örgütü olan Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) kuruldu.

6 Ocak 1926.

Amerika'da ilk başkanlık seçimleri yapıldı ve yaklaşık bir ay sonra George Washington, ülkenin ilk başkanı oldu.

Amerika'da ilk başkanlık seçimleri yapıldı ve yaklaşık bir ay sonra George Washington, ülkenin ilk başkanı oldu.

7 Ocak 1789.

Galileo, Jüpiter'in dört uydusunu keşfetti.

Galileo, Jüpiter'in dört uydusunu keşfetti.

7 Ocak 1610.

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