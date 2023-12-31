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Murat 131'in İmalatına Başlandı! 25 - 31 Aralık Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Murat 131'in İmalatına Başlandı! 25 - 31 Aralık Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 19:42

Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım.  (Görseller temsili olabilir.)

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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Tarihte ilk kez Noel kutlaması, Roma'da yapıldı.

Tarihte ilk kez Noel kutlaması, Roma'da yapıldı.

25 Aralık 336

Gaziantep Fransız işgalinden kurtuldu.

Gaziantep Fransız işgalinden kurtuldu.

25 Aralık 1921.

Marie Curie ve Pierre Curie, radyumu keşfettiklerini halka açıkladılar.

Marie Curie ve Pierre Curie, radyumu keşfettiklerini halka açıkladılar.

26 Aralık 1898.

I. Justinianus'un emri üzerine başlanan Ayosofya'nın inşası tamamlandı.

I. Justinianus'un emri üzerine başlanan Ayosofya'nın inşası tamamlandı.

27 Aralık 537.

Galileo Galilei Neptün'ü keşfetti.

Galileo Galilei Neptün'ü keşfetti.

28 Aralık 1612.

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İsmet İnönü, Anıtkabir'de defnedildi.

İsmet İnönü, Anıtkabir'de defnedildi.

28 Aralık 1973.

NBC ilk kez Türkçe radyo yayımına geçti.

NBC ilk kez Türkçe radyo yayımına geçti.

29 Aralık 1941.

Murat 131'in imalatına başlandı.

Murat 131'in imalatına başlandı.

29 Aralık 1976.

Roma imparatoru Titus Flavius Vespasianus doğdu.

Roma imparatoru Titus Flavius Vespasianus doğdu.

30 Aralık 39.

Thomas Edison, büyük keşfi olan ampülü halka tanıttı.

Thomas Edison, büyük keşfi olan ampülü halka tanıttı.

31 Aralık 1879.

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ABD Başkanı Harry Truman, II. Dünya Savaşı'nın bitişini duyurdu.

ABD Başkanı Harry Truman, II. Dünya Savaşı'nın bitişini duyurdu.

31 Aralık 1946.

Microsoft, Windows 3.0'ı piyasaya sürdü.

Microsoft, Windows 3.0'ı piyasaya sürdü.

31 Aralık 1990.

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