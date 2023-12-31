Murat 131'in İmalatına Başlandı! 25 - 31 Aralık Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Murat 131'in İmalatına Başlandı! 25 - 31 Aralık Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım. (Görseller temsili olabilir.)
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Tarihte ilk kez Noel kutlaması, Roma'da yapıldı.
Gaziantep Fransız işgalinden kurtuldu.
Marie Curie ve Pierre Curie, radyumu keşfettiklerini halka açıkladılar.
I. Justinianus'un emri üzerine başlanan Ayosofya'nın inşası tamamlandı.
Galileo Galilei Neptün'ü keşfetti.
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İsmet İnönü, Anıtkabir'de defnedildi.
NBC ilk kez Türkçe radyo yayımına geçti.
Murat 131'in imalatına başlandı.
Roma imparatoru Titus Flavius Vespasianus doğdu.
Thomas Edison, büyük keşfi olan ampülü halka tanıttı.
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ABD Başkanı Harry Truman, II. Dünya Savaşı'nın bitişini duyurdu.
Microsoft, Windows 3.0'ı piyasaya sürdü.
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