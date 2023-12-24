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Hong-Kong İşgal Edildi! Tarihte 18 - 24 Aralık Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

Hong-Kong İşgal Edildi! Tarihte 18 - 24 Aralık Haftası Yaşanan Önemli Olaylar

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 18:16

Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım.  (Görseller temsili olabilir.)

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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Amerika Birleşik Devletleri'nde kölelik yasadışı ilan edildi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kölelik yasadışı ilan edildi.

18 Aralık 1865.

Brad Pitt doğdu.

Brad Pitt doğdu.

18 Aralık 1963.

Park Geun-Hye, Güney Kore'nin ilk kadın başkanı oldu.

Park Geun-Hye, Güney Kore'nin ilk kadın başkanı oldu.

19 Aralık 2017.

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Donald Trump, Amerika'nın yeni askeri birliği olan Space Force'u (Uzay Gücü) resmileştirdi.

20 Aralık 2019.

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Marie Curie tarafından Radyum keşfedildi.

Marie Curie tarafından Radyum keşfedildi.

21 Aralık 1898.

İstanbul üniversitesi kuruldu.

İstanbul üniversitesi kuruldu.

22 Aralık 1453.

Vincent Van Gogh kulağını kesti.

Vincent Van Gogh kulağını kesti.

23 Aralık 1888.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Hong-Kong, Japonya tarafından işgal edildi.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Hong-Kong, Japonya tarafından işgal edildi.

24 Aralık 1941.

Efsanevi grup Beatles dağıldı.

Efsanevi grup Beatles dağıldı.

24 Aralık 1974.

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