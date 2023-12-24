Hong-Kong İşgal Edildi! Tarihte 18 - 24 Aralık Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Hong-Kong İşgal Edildi! Tarihte 18 - 24 Aralık Haftası Yaşanan Önemli Olaylar
Gelin, bu hafta tarih ne gibi önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir bakalım. (Görseller temsili olabilir.)
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Amerika Birleşik Devletleri'nde kölelik yasadışı ilan edildi.
Brad Pitt doğdu.
Park Geun-Hye, Güney Kore'nin ilk kadın başkanı oldu.
Tarihin en büyük filmlerinden olan Titanik yayına girdi.
Donald Trump, Amerika'nın yeni askeri birliği olan Space Force'u (Uzay Gücü) resmileştirdi.
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Marie Curie tarafından Radyum keşfedildi.
İstanbul üniversitesi kuruldu.
Vincent Van Gogh kulağını kesti.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Hong-Kong, Japonya tarafından işgal edildi.
Efsanevi grup Beatles dağıldı.
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