Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!
Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!
Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız.
Büyülenmeye hazır olun.
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1. Dallas, Teksas'ta Deep Ellum Caddesi.
2. Friglerin Yılantaş Kaya Mezarı.
3. Amerika, Manhattan'ın yukarı doğu yakası.
4. Amerika, Boston'daki Beacon Caddesi.
5. Leafs'in Stanley Kupası'nı en son kazandığı arenadaki orta buz, şimdi bir marketin içerisinde yer alıyor.
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6. Thorvaldsens Müzesi, Kopenhag.
7. Varşova, Polonya'daki Sakson Sarayı.
8. Kamnath Mahadev Tapınağı, Bombay, Hindistan.
9. Rusya Çarı II. Nicholas , Poltava Savaşı Mezar Anıtı'nın açılışını ziyaret ediyor (Çarlık Rusyası askerlerinin toplu mezarı) - Poltava, Ukrayna.
10. Wawelska Caddesi, Varşova, Polonya.
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11. Chicago şehir merkezindeki Adams ve Franklin Sokakları.
12. Büyükşehir Misyoner Baptist Kilisesi, Chicago.
13. Seul, Güney Kore'nin üstten görünümü.
14. Fillmore Doğu, Amerika.
15. Wrocław, Polonya (eski adıyla Breslau, Almanya).
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