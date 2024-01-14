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Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!

Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
14.01.2024 - 17:31

Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız. 

Büyülenmeye hazır olun.

Geçen haftaki içeriğimize göz atmayı unutmayın:

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1. Dallas, Teksas'ta Deep Ellum Caddesi.

1. Dallas, Teksas'ta Deep Ellum Caddesi.

2. Friglerin Yılantaş Kaya Mezarı.

2. Friglerin Yılantaş Kaya Mezarı.

1870-2021.

3. Amerika, Manhattan'ın yukarı doğu yakası.

3. Amerika, Manhattan'ın yukarı doğu yakası.

1940 ve 2024.

4. Amerika, Boston'daki Beacon Caddesi.

4. Amerika, Boston'daki Beacon Caddesi.

1800'ler ve 2014.

5. Leafs'in Stanley Kupası'nı en son kazandığı arenadaki orta buz, şimdi bir marketin içerisinde yer alıyor.

5. Leafs'in Stanley Kupası'nı en son kazandığı arenadaki orta buz, şimdi bir marketin içerisinde yer alıyor.
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6. Thorvaldsens Müzesi, Kopenhag.

6. Thorvaldsens Müzesi, Kopenhag.

1910'lar ve 2023.

7. Varşova, Polonya'daki Sakson Sarayı.

7. Varşova, Polonya'daki Sakson Sarayı.

1938 ve 2018.

8. Kamnath Mahadev Tapınağı, Bombay, Hindistan.

8. Kamnath Mahadev Tapınağı, Bombay, Hindistan.

1913 ve 2023.

9. Rusya Çarı II. Nicholas , Poltava Savaşı Mezar Anıtı'nın açılışını ziyaret ediyor (Çarlık Rusyası askerlerinin toplu mezarı) - Poltava, Ukrayna.

9. Rusya Çarı II. Nicholas , Poltava Savaşı Mezar Anıtı'nın açılışını ziyaret ediyor (Çarlık Rusyası askerlerinin toplu mezarı) - Poltava, Ukrayna.

10. Wawelska Caddesi, Varşova, Polonya.

10. Wawelska Caddesi, Varşova, Polonya.
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11. Chicago şehir merkezindeki Adams ve Franklin Sokakları.

11. Chicago şehir merkezindeki Adams ve Franklin Sokakları.

12. Büyükşehir Misyoner Baptist Kilisesi, Chicago.

12. Büyükşehir Misyoner Baptist Kilisesi, Chicago.

1910 ve 2023.

13. Seul, Güney Kore'nin üstten görünümü.

13. Seul, Güney Kore'nin üstten görünümü.

1940'lar ve 2023.

14. Fillmore Doğu, Amerika.

14. Fillmore Doğu, Amerika.

1969 ve 2023.

15. Wrocław, Polonya (eski adıyla Breslau, Almanya).

15. Wrocław, Polonya (eski adıyla Breslau, Almanya).

1945 ve 2023.

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