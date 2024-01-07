Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!
Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!
Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız.
Büyülenmeye hazır olun.
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1. Fortaleza, Brezilya. (1970'ler ve 2011)
2. Nürnberg Nazi Miting Alanları. (1938 ve 2023.)
3. Kuala Lumpur, Malezya. (1990'lar ve bugün)
4. Londra'da bulunan ve dünyanın en eski metro istasyonu olan Baker Street.
5. Atina, Yunanistan. (1860 ve bugün)
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6. Eau Claire, WI'daki Arnavut Kaldırımlı Ev. (1903 ve 2023)
7. Los Angeles, ABD. (1970'ler ve bugün)
8. Biggie Smalls ve Amerika'nın ünlü Twin Towers'ı.
9. Doğuya Fillmore Caddesi'ne bakan Haight Caddesi, San Francisco. (1911 ve 2015)
10. Mir Kalesi, Belarus. (XIX yüzyılın ikinci yarısı ve günümüz)
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11. Grand Hotel Ukrayna, Dnipro, Ukrayna. (1944 & 2023)
12. 2. Dünya Savaşı'nda voleybol oynayan Amerikan ve Sovyet askerleri Poltava, Ukrayna. (1944 ve 2023)
13. Yeşil Kapı, Gdansk, Polonya .(1960 ve 2022)
14. Gün Batımı Şeridi, ABD. (1979 ve 2022)
15. 1002'de inşa edilen Vishvanatha Tapınağı, Khajuraho, Hindistan. (1880 ve 2019)
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