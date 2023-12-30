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Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!

Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 14:16

Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız. 

Büyülenmeye hazır olun.

Kaynak: https://www.hongkiat.com/blog/world-s...

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1. New York, ABD.

1. New York, ABD.

1870'lerden günümüze.

2. Şangay, Çin.

2. Şangay, Çin.

1990 ve 2010.

3. Eyfel Kulesi, Paris.

3. Eyfel Kulesi, Paris.

1900'lar ve bugün.

4. Panama Şehri, Panama

4. Panama Şehri, Panama

1930'lar ve günümüz.

5. Shenzhen, Çin.

5. Shenzhen, Çin.

1980 ve 2011.

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6. Londra, İngiltere.

6. Londra, İngiltere.

1900'ler ve günümüz.'

7. Toronto, Kanada.

7. Toronto, Kanada.

1930'lar ve günümüz.

8. Hong Kong.

8. Hong Kong.

1920'ler ve 2000'ler.

9. Singapur

9. Singapur

1990'lar ve günümüz.

10. Bangkok, Tayland.

10. Bangkok, Tayland.

1988 ve 2007.

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11. Sidney Liman Köprüsü, Avustralya.

11. Sidney Liman Köprüsü, Avustralya.

1930'a ve günümüz.

12. Venedik, İtalya

12. Venedik, İtalya

1970 ve günümüz.

13. Doha, Katar.

13. Doha, Katar.

1977 ve 2010'lar.

14. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.

14. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.

1990 ve günümüz.

15. Tokyo, Japonya.

15. Tokyo, Japonya.

1945 ve 2011.

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