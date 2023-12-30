Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!
Geçmişten Bugüne Değişmiş Bu 15 Yer Sizi Aniden Bir Nostalji Yolculuğuna Çıkaracak!
Kaynak: https://www.hongkiat.com/blog/world-s...
Geçmişten bugüne kadar birçok yer değişti ve tanınamaz hal aldı. Bugün geçmişten bugüne 15 yerin fotoğrafına bakacağız.
Büyülenmeye hazır olun.
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1. New York, ABD.
2. Şangay, Çin.
3. Eyfel Kulesi, Paris.
4. Panama Şehri, Panama
5. Shenzhen, Çin.
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6. Londra, İngiltere.
7. Toronto, Kanada.
8. Hong Kong.
9. Singapur
10. Bangkok, Tayland.
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11. Sidney Liman Köprüsü, Avustralya.
12. Venedik, İtalya
13. Doha, Katar.
14. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri.
15. Tokyo, Japonya.
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