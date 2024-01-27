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Araştırma: Uzun İlişki Arayışında Olan Erkekler Makyajsız Kadınları Daha Fazla Tercih Ediyor!

Araştırma: Uzun İlişki Arayışında Olan Erkekler Makyajsız Kadınları Daha Fazla Tercih Ediyor!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 20:17

Yapılan bir araştırmada uzun ilişki arayan erkeklerin makyajsız kadınları daha .ok tercih ettiği ortaya çıktı. Bunun sebebinin ise erkeklerin, daha 'gerçek' bir güzellik anlayışına önem vermesiymiş!

Buyurun detaylara.👇

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Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada "aile odaklı erkeklerin makyajsız kadınları beğendiği" ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada "aile odaklı erkeklerin makyajsız kadınları beğendiği" ortaya çıktı.

Araştırmacılar, erkeklerin zaman zaman makyajsız kadınları daha çekici bulabileceğini de öne sürüyor

Araştırmacılar, erkeklerin zaman zaman makyajsız kadınları daha çekici bulabileceğini de öne sürüyor

Çalışmada uzun ilişki arayan erkeklerin, kadınların yüzündeki makyajı sadece ama sadece 50 milisaniye içinde fark edebildiği ortaya koyuldu. Erkekler, bu kadınlara daha fazla maruz kalsalar bile makyaj yapan kadınları potansiyel partner olarak görme olasılıkları daha da azalıyor.

Bu durum erkeklerin potansiyel partner arayışında fiziksel özelliklerin ne kadar "gerçek" oldıuğuna dikkat ettiğini gösteriyor.

Bu durum erkeklerin potansiyel partner arayışında fiziksel özelliklerin ne kadar "gerçek" oldıuğuna dikkat ettiğini gösteriyor.

Araştırmada makyaj yapan kadınların yüzlerindeki kusurları kapatmak için bunu yaptıkları da yer alıyor. Yani erkeğin bilinçaltında aslında direkt olarak bu canlanıyor.

Araştırmada makyaj yapan kadınların yüzlerindeki kusurları kapatmak için bunu yaptıkları da yer alıyor. Yani erkeğin bilinçaltında aslında direkt olarak bu canlanıyor.

Yapılan ankette de kendisini 'doğal' haliyle beğenen kadınların oranı da sadece yüzde 2!

Araştırmada üç kadından biri, dışarıya makyajsız çıkmamayı tercih ediyor. Özellikle de fondöten sürmeden!

Araştırmada üç kadından biri, dışarıya makyajsız çıkmamayı tercih ediyor. Özellikle de fondöten sürmeden!

Ayrıca fondötenin kadınlar üzerinde öz güven artırıcı bir etken olduğunun da altı çiziliyor.

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"Makyajsız dışarı çıkmanın bazı faydaları olabilir."

"Makyajsız dışarı çıkmanın bazı faydaları olabilir."

Çok sık makyaj yapmamak, cildi korumaya yardımcı olabilir. Psikolojik olarak da makyajsız dışarı çıkmanın 'kendini kabul etme' sürecini hızlandırdığı da dile getiriliyor.

Bu durum sadece kadınlar için değil, erkekler için de geçerli.

Bu durum sadece kadınlar için değil, erkekler için de geçerli.

Erkeklerin birçoğu da zaman zaman daha maskelen görünmeyi terci ediyorlar. Bu nedenle de yüzlerinde bazı değişiklikler yapabiliyorlar.

Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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