Araştırma: Uzun İlişki Arayışında Olan Erkekler Makyajsız Kadınları Daha Fazla Tercih Ediyor!
Araştırma: Uzun İlişki Arayışında Olan Erkekler Makyajsız Kadınları Daha Fazla Tercih Ediyor!
Yapılan bir araştırmada uzun ilişki arayan erkeklerin makyajsız kadınları daha .ok tercih ettiği ortaya çıktı. Bunun sebebinin ise erkeklerin, daha 'gerçek' bir güzellik anlayışına önem vermesiymiş!
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Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada "aile odaklı erkeklerin makyajsız kadınları beğendiği" ortaya çıktı.
Araştırmacılar, erkeklerin zaman zaman makyajsız kadınları daha çekici bulabileceğini de öne sürüyor
Bu durum erkeklerin potansiyel partner arayışında fiziksel özelliklerin ne kadar "gerçek" oldıuğuna dikkat ettiğini gösteriyor.
Araştırmada makyaj yapan kadınların yüzlerindeki kusurları kapatmak için bunu yaptıkları da yer alıyor. Yani erkeğin bilinçaltında aslında direkt olarak bu canlanıyor.
Araştırmada üç kadından biri, dışarıya makyajsız çıkmamayı tercih ediyor. Özellikle de fondöten sürmeden!
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"Makyajsız dışarı çıkmanın bazı faydaları olabilir."
Bu durum sadece kadınlar için değil, erkekler için de geçerli.
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