Youtuber MrBeast, Çekilişi Duyurduğu Tweet ile Tüm Zamanların En Büyük Rekorunu Kırdı!
Youtuber MrBeast, Çekilişi Duyurduğu Tweet ile Tüm Zamanların En Büyük Rekorunu Kırdı!
Kaynak: https://www.dexerto.com/entertainment...
Ünlü Youtuber MrBeast, X'te 'Tweet'i rt'leyen ve beni takip eden 10 kişiye eğlence amaçlı 25 bin dolar vereceğim. (X platformundan paylaştığım videonun kazancı 250 bin dolar) Kazananları 72 saat içinde seçeceğim.' notuyla yapacağı çekilişi duyurmuştu. Bu tweetle MrBeast, tüm zamanların en çok etkileşimini alarak yeni bir rekora imza attı. Peki ne kadar etkileşim aldı?
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Youtube'un sevilen ismi MrBeast'i hepimiz biliyoruz. Kendisi, içerikleriyle her zaman gündemde olmayı başarıyor.
Hatırlarsanız MrBeast, araba karşılaştırma içeriğini hem Youtube'da hem de X'te (Twitter) paylaşmış ve X'in izlenme açısından daha üstün olduğunu gözler önüne sermişti.
Akabinde 'Tweet'i rt'leyen ve beni takip eden 10 kişiye eğlence amaçlı 25 bin dolar vereceğim. (X platformundan paylaştığım videonun kazancı 250 bin dolar) Kazananları 72 saat içinde seçeceğim.' notuyla bir gönderi paylaşarak yapacağı çekilişi bu şekilde duyurmuştu.
Öncesinde bu rekor Yusaku Maezawa isimli Japon bir iş insanına aitti. O tweet ise 3.8 retweet'e sahip!
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Ünlü Youtuber, heyecanını gizleyememiş olacak ki çekilişi duyurduğu gönderinin altına "Bu tarihteki en çok paylaşılan gönderi!" notunu da düşmeyi ihmal etmedi.
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