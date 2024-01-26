Youtuber MrBeast, Çekilişi Duyurduğu Tweet ile Tüm Zamanların En Büyük Rekorunu Kırdı!

Ünlü Youtuber MrBeast, X'te 'Tweet'i rt'leyen ve beni takip eden 10 kişiye eğlence amaçlı 25 bin dolar vereceğim. (X platformundan paylaştığım videonun kazancı 250 bin dolar) Kazananları 72 saat içinde seçeceğim.' notuyla yapacağı çekilişi duyurmuştu. Bu tweetle MrBeast, tüm zamanların en çok etkileşimini alarak yeni bir rekora imza attı. Peki ne kadar etkileşim aldı?

Buyurun detaylara.👇