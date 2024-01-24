Lindsay Lohan'ın Başrolünde Yer Aldığı Netflix'in "Our Little Secret" Filmi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Lohan, 'Mean Girls' filmindeki rol arkadaşı Tüm Meadows ile tekrardan bir araya gelecek. Oyuncu kadrosunda ise Chris Parnel, Dan Bucatinsky ve Jon Rudnitsky, Chris Parnel, Dan Bucatinsky, Henry Czerny, Katie Baker, Ast Santos, Jakes Brennan ve Biran Unger gibi isimler yer alıyor. Oyuncu kadrosunda başka kimlerin yer aldığı da şu an için belli değil!