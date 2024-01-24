Lindsay Lohan'ın Başrolünde Yer Aldığı Netflix'in "Our Little Secret" Filmi Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Lindsay Lohan'ın Başrolünde Yer Aldığı Netflix'in "Our Little Secret" Filmi Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/li...
'Mean Girls' yapımı ile yıldızı parlayan Lindsay Lohan, 'Falling for Christmas' filmiyle tekrardan sektöre geri dönmüştü. Bu sefer de Lohan, Netflix'in yeni projesi 'Our Little Secret' filmiyle hepimizi güldürecek. Peki Netflix'in 'Our Little Secret' filmi ne zaman çıkacak?
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Netflix'in yılbaşı temalı romantik komedi filmi "Our Little Secret" filmi çok yakında Netflix'te yayınlanmaya başlayacak.
Stephen Herek'in yönettiği filmde yeni partnerlerinin kardeş olduğunu öğrenen iki eski sevgilinin konusu işleniyor.
Filmde ise iki sürpriz isim var: Lindsay Lohan ve Kristin Chenoweth!
Hailey DeDominicis tarafından yazılan "Our Little Secret" şu an için yapım aşamasında.
"Our Little Secret" filmi, Lindsay Lohan'ın Netflix ile yaptığı ikinci proje.
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Lindsay Lohan, tam tamına 10 yıl sonra "Falling for Christmas" filmiyle tekrardan sahalara dönmüştü.
Netflix'in film yönetmeni Christina Rogers ise 2022 yılında yaptığı açıklamada "Lindsay Lohan ile çalıştığımız projelerden son derece memnunuz ve onunla bu ortaklığı sürdürmekten heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
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