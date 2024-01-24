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Lindsay Lohan'ın Başrolünde Yer Aldığı Netflix'in "Our Little Secret" Filmi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Lindsay Lohan'ın Başrolünde Yer Aldığı Netflix'in "Our Little Secret" Filmi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Netflix
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 16:01

'Mean Girls' yapımı ile yıldızı parlayan Lindsay Lohan, 'Falling for Christmas' filmiyle tekrardan sektöre geri dönmüştü. Bu sefer de Lohan, Netflix'in yeni projesi 'Our Little Secret' filmiyle hepimizi güldürecek. Peki Netflix'in 'Our Little Secret' filmi ne zaman çıkacak?

Detaylar.👇

Kaynak: https://variety.com/2024/film/news/li...
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Netflix'in yılbaşı temalı romantik komedi filmi "Our Little Secret" filmi çok yakında Netflix'te yayınlanmaya başlayacak.

Netflix'in yılbaşı temalı romantik komedi filmi "Our Little Secret" filmi çok yakında Netflix'te yayınlanmaya başlayacak.

Stephen Herek'in yönettiği filmde yeni partnerlerinin kardeş olduğunu öğrenen iki eski sevgilinin konusu işleniyor.

Stephen Herek'in yönettiği filmde yeni partnerlerinin kardeş olduğunu öğrenen iki eski sevgilinin konusu işleniyor.

Filmde ise iki sürpriz isim var: Lindsay Lohan ve Kristin Chenoweth!

Filmde ise iki sürpriz isim var: Lindsay Lohan ve Kristin Chenoweth!

Lohan, 'Mean Girls' filmindeki rol arkadaşı Tüm Meadows ile tekrardan bir araya gelecek. Oyuncu kadrosunda ise Chris Parnel, Dan Bucatinsky ve Jon Rudnitsky, Chris Parnel, Dan Bucatinsky, Henry Czerny, Katie Baker, Ast Santos, Jakes Brennan ve Biran Unger gibi isimler yer alıyor. Oyuncu kadrosunda başka kimlerin yer aldığı da şu an için belli değil!

Hailey DeDominicis tarafından yazılan "Our Little Secret" şu an için yapım aşamasında.

Hailey DeDominicis tarafından yazılan "Our Little Secret" şu an için yapım aşamasında.

Mike Elliott ve Lisa Gooding, Joseph P ile aynı yapımcı koltuğunda yer alıyor.

"Our Little Secret" filmi, Lindsay Lohan'ın Netflix ile yaptığı ikinci proje.

"Our Little Secret" filmi, Lindsay Lohan'ın Netflix ile yaptığı ikinci proje.

Bundan öncesinde Lohan, Netflix'in Irish Wish projesinde yer almıştı.

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Lindsay Lohan, tam tamına 10 yıl sonra "Falling for Christmas" filmiyle tekrardan sahalara dönmüştü.

Lindsay Lohan, tam tamına 10 yıl sonra "Falling for Christmas" filmiyle tekrardan sahalara dönmüştü.

Film, 2022 yılına en çok damga vuran filmlerden bir tanesi olmuştu.

Netflix'in film yönetmeni Christina Rogers ise 2022 yılında yaptığı açıklamada "Lindsay Lohan ile çalıştığımız projelerden son derece memnunuz ve onunla bu ortaklığı sürdürmekten heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Netflix'in film yönetmeni Christina Rogers ise 2022 yılında yaptığı açıklamada "Lindsay Lohan ile çalıştığımız projelerden son derece memnunuz ve onunla bu ortaklığı sürdürmekten heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Şu an için 'Our Little Secret' filminin fragmanı yok. 

Sizce bizi nasıl bir film bekliyor? Yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın!

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