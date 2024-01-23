Türkiye'de Tüp Mide Ameliyatı Olduktan Sonra İltihap Kaparak Hayatını Kaybeden Kızın Kan Donduran Hikayesi

Maria isimli bir kız, tüp mide ameliyatı olmak için Türkiye'ye geldi. Fakat doktorların yanlışlıkla ince bağırsağını kesmesiyle iltihap kapan Maria, komaya girdikten kısa bir süre hayatını kaybetti. Devreye hükümet sözcüleri girdi.

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