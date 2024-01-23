Türkiye'de Tüp Mide Ameliyatı Olduktan Sonra İltihap Kaparak Hayatını Kaybeden Kızın Kan Donduran Hikayesi
Türkiye'de Tüp Mide Ameliyatı Olduktan Sonra İltihap Kaparak Hayatını Kaybeden Kızın Kan Donduran Hikayesi
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/health/25446...
Maria isimli bir kız, tüp mide ameliyatı olmak için Türkiye'ye geldi. Fakat doktorların yanlışlıkla ince bağırsağını kesmesiyle iltihap kapan Maria, komaya girdikten kısa bir süre hayatını kaybetti. Devreye hükümet sözcüleri girdi.
Detaylar.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Maria isimli bir kız, Ocak ayının başlarında tüp mide ameliyatı olmak için Türkiye'ye geldi.
Türkiye yolculuğunda ona eşlik eden 19 yaşındaki arkadaşı ise Maria'nın ameliyat için son derece hazır olduğunu söyledi.
Ancak Maria, Türkiye'den dönerken Gatwick Havalimanı'nda ciddi bir şekilde rahatsızlandı. Pilotlar, kızın hastaneye götürülmesi için Sırbistan'a acil iniş yaptı.
Sonrasında maria'nın septik şoka girdiği ve ince bağırsağının yanlışlıkla kesilip iltihap kaptığı ortaya çıktı!
"Maria fenalaşınca kabin memuru ona su verdi."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Annesi: "Gerçekten çok kötüyüm. Umarım bu olay diğer kişilerin ameliyat olmak için Türkiye'ye gitmesini engeller!"
"Türkiye hakkında birçok korkunç hikaye okumuştum."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın