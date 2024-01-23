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Türkiye'de Tüp Mide Ameliyatı Olduktan Sonra İltihap Kaparak Hayatını Kaybeden Kızın Kan Donduran Hikayesi

Türkiye'de Tüp Mide Ameliyatı Olduktan Sonra İltihap Kaparak Hayatını Kaybeden Kızın Kan Donduran Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 17:17

Maria isimli bir kız, tüp mide ameliyatı olmak için Türkiye'ye geldi. Fakat doktorların yanlışlıkla ince bağırsağını kesmesiyle iltihap kapan Maria, komaya girdikten kısa bir süre hayatını kaybetti. Devreye hükümet sözcüleri girdi.

Detaylar.👇

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/health/25446...
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Maria isimli bir kız, Ocak ayının başlarında tüp mide ameliyatı olmak için Türkiye'ye geldi.

Maria isimli bir kız, Ocak ayının başlarında tüp mide ameliyatı olmak için Türkiye'ye geldi.

Türkiye yolculuğunda ona eşlik eden 19 yaşındaki arkadaşı ise Maria'nın ameliyat için son derece hazır olduğunu söyledi.

Türkiye yolculuğunda ona eşlik eden 19 yaşındaki arkadaşı ise Maria'nın ameliyat için son derece hazır olduğunu söyledi.

Güney Londra'dan gelen kız, gelir gelmez ameliyata alındı. Ameliyattan sonra kendini 'rahatsız' hissetse de doktorlar ona iyi olacağını söylemiş.

Ancak Maria, Türkiye'den dönerken Gatwick Havalimanı'nda ciddi bir şekilde rahatsızlandı. Pilotlar, kızın hastaneye götürülmesi için Sırbistan'a acil iniş yaptı.

Ancak Maria, Türkiye'den dönerken Gatwick Havalimanı'nda ciddi bir şekilde rahatsızlandı. Pilotlar, kızın hastaneye götürülmesi için Sırbistan'a acil iniş yaptı.

Sonrasında maria'nın septik şoka girdiği ve ince bağırsağının yanlışlıkla kesilip iltihap kaptığı ortaya çıktı!

Sonrasında maria'nın septik şoka girdiği ve ince bağırsağının yanlışlıkla kesilip iltihap kaptığı ortaya çıktı!

Doktorlar ince bağırsağının 10 santimetrelik bir kısmını alsa da Maria, komaya girdikten 4 gün sonra hayatını kaybetti.

"Maria fenalaşınca kabin memuru ona su verdi."

"Maria fenalaşınca kabin memuru ona su verdi."

Bir hükümet sözcüsü, yurt dışında emliyat olmak isteyen kişilerin bu kararı tekrardan gözden geçirmesi gerektiğini dile getirdi.

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Annesi: "Gerçekten çok kötüyüm. Umarım bu olay diğer kişilerin ameliyat olmak için Türkiye'ye gitmesini engeller!"

Annesi: "Gerçekten çok kötüyüm. Umarım bu olay diğer kişilerin ameliyat olmak için Türkiye'ye gitmesini engeller!"

Annesi Maria'nın kilosu yüzünden aşağılandığını dile getirdi. Annesi, 'Maria dünyadaki en güzel kadındı ve benim diğer yarımdı.' ifadelerini kullanıyor.

"Türkiye hakkında birçok korkunç hikaye okumuştum."

"Türkiye hakkında birçok korkunç hikaye okumuştum."

Maria, ameliyat öncesinde paylaştığı TikTok videosunda 'Kilo verme ameliyatından önceki videom, diğer tarafta görüşürüz.' notuna yer verdi.

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