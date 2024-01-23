Fantezi İçin mi? Kanye West'in Karısı Bianca Censori'nin Şortundaki İlginç Ayrıntı "Bu Neydi Şimdi?" Dedirtti!
Fantezi İçin mi? Kanye West'in Karısı Bianca Censori'nin Şortundaki İlginç Ayrıntı "Bu Neydi Şimdi?" Dedirtti!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Uzun süredir birlikte olan Bianca Censori ve Kanye West çifti, sık sık gündeme geliyorlar. Kıyafet seçimleriyle adeta herkese hayatı sorgulatan çift, tekrardan bir kıyafet mevzusuyla gündemde! Bianca Censori'nin giydiği fantezi şortundaki detay tüm bildiklerimiz adeta sorgulattı!
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Aramızda Kanye West ve Bianca Censori çiftini duymayan kalmamıştır diye düşünüyoruz. Sizler de takdir edersiniz ki ikili, geçtiğimiz yıldan beri sürekli kendilerinden söz ettiriyorlar.
Çift, sadece ilişkileriyle değil yaşam tarzlarıyla da sık sık gündeme geliyorlar. Mesela beraber kombinledikleri kıyafetler herkesin dilinde!
West'in titanyum dişlerinden sonra gündem tekrardan ikilinin kıyafet seçimine geldi. Nasıl mı?
Bianca Censori, beyaz bir üste eşlik eden ilginç bir şort tercih etti. Şorttaki detay ise birçok kişinin akıllarında soru işareti bıraktı.
Packer Gear isimli bu şort markası hem erkekler hem de kadınlar için bazı şortlar üretiyor. Bu şort ayrıca 'fantezi' şortu olarak da biliniyor.
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Siz bu şort hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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