Fantezi İçin mi? Kanye West'in Karısı Bianca Censori'nin Şortundaki İlginç Ayrıntı "Bu Neydi Şimdi?" Dedirtti!

Uzun süredir birlikte olan Bianca Censori ve Kanye West çifti, sık sık gündeme geliyorlar. Kıyafet seçimleriyle adeta herkese hayatı sorgulatan çift, tekrardan bir kıyafet mevzusuyla gündemde! Bianca Censori'nin giydiği fantezi şortundaki detay tüm bildiklerimiz adeta sorgulattı!

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