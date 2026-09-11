Türk Vatandaşlarını Tehdit Ederek Bir Hafta Süre Verdiler: 'Bavullarını Toplayıp Ülkemizden Çıkmalılar'
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Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya hesabından ülkesinde yaşayan tüm Türklere seslenerek bir an önce bavullarını toplayıp Uganda'yı terk etmelerini istedi. Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu olan Kainerugaba, 18 Eylül'de Türkiye Büyükelçiliği önünde kalabalık bir gösteri düzenleyeceklerini, kendilerine karşı çıkan herkesi de 'Türk ajanı' sayıp tutuklayacaklarını duyurdu. Yani Ugandalı generalin Türklere tanıdığı süre yaklaşık bir hafta.
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Her konuda açıkça İsrail'den yana tavır koyan Kainerugaba, babası Museveni ile görüşüp Türkiye'nin ülkedeki projelerini iptal ettireceğini söylemişti.
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Türk şirketi Yapı Merkezi'nin kazandığı 3,2 milyar dolarlık demiryolu ihalesi, haziran ayında onun girişimiyle iptal edildi.
Ancak Uganda, bugüne kadar Türk vatandaşlarını sınır dışı etme ya da Türkiye ile diplomatik ilişkileri kesme yönünde herhangi bir karar almadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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