Türk Vatandaşlarını Tehdit Ederek Bir Hafta Süre Verdiler: 'Bavullarını Toplayıp Ülkemizden Çıkmalılar'

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye yönelik nefret içerikli paylaşımlarıyla tepki toplayan Kainerugaba, bu kez doğrudan Uganda'da yaşayan Türklere seslendi. 'Uganda'daki Türklerle ilgili her şeyle bağımı çoktan kopardım. Bir an önce bavullarını toplayıp ülkemizden çıkmalılar' ifadelerini kullanan general, ayrılma çağrısını herhangi bir resmi karara dayandırmadı.

Aynı paylaşım serisinde 18 Eylül'ü işaret eden Kainerugaba, '18 Eylül'de Türk Büyükelçiliği önünde kalabalık bir gösteri yapıyoruz. Emirlerim çok net ve buna karşı gelen tüm Türk ajanlarını tutuklayacağız' dedi. Gösteri için verilen tarih, çağrının yapıldığı güne yaklaşık bir hafta mesafede.

Kainerugaba'nın Türkiye karşıtı çıkışlarının arkasında Türkiye ile İsrail arasındaki gerginlik var. Uganda Genelkurmay Başkanı, bu gerginlikte açıkça İsrail'in yanında konumlandı; babası Yoweri Museveni ile görüşerek Türkiye'nin ülkedeki projelerini iptal ettireceğini de daha önce ilan etmişti.