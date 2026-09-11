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Türk Vatandaşlarını Tehdit Ederek Bir Hafta Süre Verdiler: 'Bavullarını Toplayıp Ülkemizden Çıkmalılar'

Türk Vatandaşlarını Tehdit Ederek Bir Hafta Süre Verdiler: 'Bavullarını Toplayıp Ülkemizden Çıkmalılar'

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.09.2026 - 08:22 Son Güncelleme: 11.09.2026 - 08:25
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Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, sosyal medya hesabından ülkesinde yaşayan tüm Türklere seslenerek bir an önce bavullarını toplayıp Uganda'yı terk etmelerini istedi. Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin oğlu olan Kainerugaba, 18 Eylül'de Türkiye Büyükelçiliği önünde kalabalık bir gösteri düzenleyeceklerini, kendilerine karşı çıkan herkesi de 'Türk ajanı' sayıp tutuklayacaklarını duyurdu. Yani Ugandalı generalin Türklere tanıdığı süre yaklaşık bir hafta.

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Her konuda açıkça İsrail'den yana tavır koyan Kainerugaba, babası Museveni ile görüşüp Türkiye'nin ülkedeki projelerini iptal ettireceğini söylemişti.

Her konuda açıkça İsrail'den yana tavır koyan Kainerugaba, babası Museveni ile görüşüp Türkiye'nin ülkedeki projelerini iptal ettireceğini söylemişti.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye yönelik nefret içerikli paylaşımlarıyla tepki toplayan Kainerugaba, bu kez doğrudan Uganda'da yaşayan Türklere seslendi. 'Uganda'daki Türklerle ilgili her şeyle bağımı çoktan kopardım. Bir an önce bavullarını toplayıp ülkemizden çıkmalılar' ifadelerini kullanan general, ayrılma çağrısını herhangi bir resmi karara dayandırmadı.

Aynı paylaşım serisinde 18 Eylül'ü işaret eden Kainerugaba, '18 Eylül'de Türk Büyükelçiliği önünde kalabalık bir gösteri yapıyoruz. Emirlerim çok net ve buna karşı gelen tüm Türk ajanlarını tutuklayacağız' dedi. Gösteri için verilen tarih, çağrının yapıldığı güne yaklaşık bir hafta mesafede.

Kainerugaba'nın Türkiye karşıtı çıkışlarının arkasında Türkiye ile İsrail arasındaki gerginlik var. Uganda Genelkurmay Başkanı, bu gerginlikte açıkça İsrail'in yanında konumlandı; babası Yoweri Museveni ile görüşerek Türkiye'nin ülkedeki projelerini iptal ettireceğini de daha önce ilan etmişti.

Türk şirketi Yapı Merkezi'nin kazandığı 3,2 milyar dolarlık demiryolu ihalesi, haziran ayında onun girişimiyle iptal edildi.

Türk şirketi Yapı Merkezi'nin kazandığı 3,2 milyar dolarlık demiryolu ihalesi, haziran ayında onun girişimiyle iptal edildi.

Tehditler sözde kalmadı. Kainerugaba'nın girişimi, haziran ayında Türk şirketi Yapı Merkezi'nin Uganda'da kazandığı 3,2 milyar dolar değerindeki demiryolu ihalesinin iptal edilmesiyle sonuçlandı.

İptal edilen iş, Uganda için sıradan bir yatırım değildi. Yapı Merkezi ile Uganda Demir Yolları arasında imzalanan 'Doğu Hattı Demir Yolu' projesi, başkent Kampala'yı Kenya sınırına, oradan da Hint Okyanusu'na açılan Mombasa Limanı'na bağlayacaktı. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre hat tamamlandığında trenle 14 gün süren taşıma 24 saate inecekti. Temel atma törenine Museveni'nin kendisi, Uganda Ulaştırma Bakanı Katumba Wamala ve Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Mehmet Fatih Ak katılmıştı.

Generalin talepleri nisan ayında daha da tuhaf bir hal almıştı. Türkiye'nin Somali'deki askeri faaliyetlerini eleştiren Kainerugaba, yapılanlara karşılık Türkiye'nin Uganda'ya 1 milyar dolar ödeme yapması gerektiğini, ayrıca 'Türkiye'nin en güzel kadınının' kendisine eş olarak verilmesinin şart olduğunu söylemişti.

Ancak Uganda, bugüne kadar Türk vatandaşlarını sınır dışı etme ya da Türkiye ile diplomatik ilişkileri kesme yönünde herhangi bir karar almadı.

Ancak Uganda, bugüne kadar Türk vatandaşlarını sınır dışı etme ya da Türkiye ile diplomatik ilişkileri kesme yönünde herhangi bir karar almadı.

Kainerugaba'nın hem Uganda Genelkurmay Başkanı hem de ülke liderinin oğlu olmasına karşın bu paylaşımlar, iki ülke ilişkilerinin tamamen kopmasına yol açmadı. Uganda yönetimi bugüne kadar ne Türk vatandaşlarını sınır dışı etme kararı aldı ne de Ankara ile diplomatik ilişkileri kesti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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