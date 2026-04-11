Uganda'dan Şok Eden Paylaşımlar! Türkiye’ye Tehdit, İsrail’e Eşi Benzeri Görülmemiş Destek

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.04.2026 - 12:53

Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, Orta Doğu'da katliam yapan İsrail’e destek amacıyla 100 bin asker seferber edebileceğini açıkladı. Türkiye’ye yönelik suçlamalarda bulunan Kainerugaba, Ankara’dan 1 milyar dolar ödeme isteğinde bulundu. X hesabından paylaşım yapan Uganda Genelkurmay Başkanı “Daha konuşmaya bile başlamadan önce Türkiye’den minimum 1 milyar dolar talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Uganda Genelkurmay Başkanı’ndan İsrail’e eşi benzeri görülmemiş destek.

Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni’nin oğlu olan Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, İsrail’e desteğini açıkladı. İsrail’in topraklarını “kutsal toprak” olarak nitelendiren Kainerugaba, bu toprakları koruma için göreve hazır olduklarını dile getirdi. Kainerugaba desteğini, “100 bin Uganda askerini İsrail'de seferber etmeye hazırım. Efendimiz Hz. İsa'nın toprakları olan Kutsal Toprakları korumak için bu adımı atmaya varız' sözleriyle açıkladı.

Türkiye'yi tehdit etti, Ankara'dan en az 1 milyar dolar talep etti.

X hesabından art arda açıklamalar yapan Kainerugaba, Türkiye ile ilgili çeşitli paylaşımlarda bulundu. Türkiye’yi tehdit eden Kainerugaba, “Asıl sorun Türkiye! Onların kendilerini toparlamasını bekledik. Eğer sorunlarımızı ele almazlarsa, önümüzdeki 30 gün içinde Türkiye ile tüm diplomatik ilişkileri sonlandıracağız. Daha konuşmaya bile başlamadan önce Türkiye’den minimum 1 milyar dolar talep ediyoruz' dedi.

Kainerugaba'nın X hesabından yaptığı açıklamalar şöyle:

'100.000 Uganda askerini İsrail'e sevk etmeye hazırım. Benim komutam altında. Kutsal Toprakları korumak için. Tanrımız İsa Mesih'in diyarı!

Tehran'da İsa Mesih'in adını övgüyle anmalarını duyduğum gün, işte o zaman Yüce Tanrı'ya onlar için dua edeceğim.

Asıl sorun Türkiye! Onların kendilerini toparlamasını bekledik.

Sorunlarımızı ele almazlarsa, önümüzdeki 30 gün içinde Türkiye ile tüm diplomatik ilişkileri sonlandıracağız!

Kimse İsrail'e dokunamayacak. Afrika onu koruyacak. Yahudiler Afrika'nın ilk çocuklarıdır.

Türkiye'den 1 milyar dolar (minimum) talep ediyoruz. Konuşmaya başlamadan önce.

Türkiye ile durum çok ciddi! Twitter oyunlarını unutun. Diplomatik ilişkilerimizi onlarla çok yakında keseceğiz. Kimin ihtiyacı var, sürekli sırtınızdan bıçaklayan bir 'Dost'a.

Türkiye için bu gerçekten basit bir anlaşma... ya bize ödeme yaparlar ya da buradaki büyükelçiliklerini kapatırım. Karşılık olarak Türkiye’deki büyükelçiliğimizi de kapatabilirler. Sorun yok.'

İsrail, on binlerce kişi katletti.

İsrail, Orta Doğu’da katliamlarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1953'e yükseldiğini açıkladı. Sivil vatandaşları hedef alan İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 bin 317 kişiyi öldürdü. 

Öte yandan İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta başlattığı saldırılarda resmi olmayan rakamlara göre 3 bin kişi yaşamını yitirdi.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
