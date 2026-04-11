Meclis'te Yeni Dönem! O Şartı Yerine Getirmeyen Milletvekilinin Maaşı Kesilecek

Meclis'te Yeni Dönem! O Şartı Yerine Getirmeyen Milletvekilinin Maaşı Kesilecek

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.04.2026 - 10:57

AK Parti, TBMM işleyişini hızlandırmak amacıyla hazırladığı yeni İç Tüzük taslağında sona yaklaştı. Taslakta yer alan maddeler dikkat çekti. Bu maddelerden biri de 'yoklama uygulaması'na yönelik oldu. Taslak kabul edilirse yoklama talebi için 20 milletvekili sayısı 30’a çıkarılacak; yoklama sırasında ayrılan vekillerin ise maaşı kesilecek.

Milletvekillerine maaş şoku: TBMM'de yoklamaya katılmayan vekillerin maaşı kesilecek.

Milletvekillerine maaş şoku: TBMM'de yoklamaya katılmayan vekillerin maaşı kesilecek.

AK Parti tarafından hazırlanan taslağa göre yasa görüşmelerini yavaşlattığı gerekçesiyle tartışılan yoklama taleplerinde sınır yükseltilecek. Mevcut tüzükte yoklama uygulaması 20 milletvekili ile isteniyor. Ancak taslakta yer alan maddeye göre bu sayı en az 30 milletvekiline çıkarılacak.

Mevcut düzenlemede yoklama talep eden milletvekillerinin salondan ayrılması çalışmaların planlanan sürede yapılmasına engel oluyor. Türkiye gazetesinden Esma Altın’ın haberine göre yeni düzenleme çalışmaların vaktinde yapılmasını hedefliyor. 

Yoklama talep edip Meclis Genel Kurulu’ndan ayrılan milletvekillerine ise yaptırım gelecek. Söz konusu milletvekillerinin maaşından kesintiye gidilecek. Maaş kesintisiyle milletvekillerinin oturuma düzenli katılması teşvik edilecek.

Yeter sayısı yine sağlanmadığı takdirde birleşim kapatılacak.

Yeter sayısı yine sağlanmadığı takdirde birleşim kapatılacak.

Yeter sayısına ilişkin mevcut kuralın korunması bekleniyor. Yoklama sonucunda en az 200 milletvekili salonda bulunmazsa oturum ertelenebilecek. Yeter sayısı yine sağlanmadığı takdirde birleşim kapatılacak. 

Mevcut TBMM İç Tüzüğü’nde bir ayda 5 devamsızlık yapan milletvekilleri için üyeliğin düşmesine kadar giden süreç işletiliyor. Bir yasama yılında 45 birleşimi aşan devamsızlıkta ise üç aylık yolluk kesintisi uygulanması öngörülüyor.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
