Meclis'te Yeni Dönem! O Şartı Yerine Getirmeyen Milletvekilinin Maaşı Kesilecek

AK Parti tarafından hazırlanan taslağa göre yasa görüşmelerini yavaşlattığı gerekçesiyle tartışılan yoklama taleplerinde sınır yükseltilecek. Mevcut tüzükte yoklama uygulaması 20 milletvekili ile isteniyor. Ancak taslakta yer alan maddeye göre bu sayı en az 30 milletvekiline çıkarılacak.

Mevcut düzenlemede yoklama talep eden milletvekillerinin salondan ayrılması çalışmaların planlanan sürede yapılmasına engel oluyor. Türkiye gazetesinden Esma Altın’ın haberine göre yeni düzenleme çalışmaların vaktinde yapılmasını hedefliyor.

Yoklama talep edip Meclis Genel Kurulu’ndan ayrılan milletvekillerine ise yaptırım gelecek. Söz konusu milletvekillerinin maaşından kesintiye gidilecek. Maaş kesintisiyle milletvekillerinin oturuma düzenli katılması teşvik edilecek.