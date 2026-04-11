Uzayda Kimsenin Gitmediği Yere Gittiler: Artemis II Dünya'ya Döndü!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.04.2026 - 08:34

Yarım asırlık aranın ardından insanlığı NASA'nın Ay'a gönderdiği ilk insanlı uzay aracı görevini başarıyla tamamladı. Artemis II misyonunu üstlenen dört astronot, Dünya'ya döndü. Orion kapsülü Türkiye saatiyle 03:07'de California eyaletinin açıklarındaki Pasifik Okyanusu'na sorunsuz iniş yaptı. Astronotların Dünya'ya dönüş anları kameralara yansıdı.

Tarihi anlar: Artemis 2 Ay görevini başarıyla tamamlayarak Dünya'ya döndü.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Ay hedeflerindeki en kritik aşamalardan biri olan Artemis II görevi başarıyla tamamlandı. Komutan Reid Wiseman liderliğindeki; Victor Glover, Christina Koch ve Jeremy Hansen’dan oluşan dev ekip, 10 günlük yoğun mesainin ardından Pasifik Okyanusu’nun sularıyla buluştu. ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay’a gönderdiği ilk insanlı uzay aracı, sorunsuz şekilde Dünya'ya dönüş yaptı.

California açıklarına yerel saatle 20:07’de (TSİ 03:07) gerçekleşen iniş, havacılık tarihine 'kusursuz operasyon' olarak geçti.

Saatte 30 kilometre hızla suya dalarak güvenli iniş yapan kapsülün soğuması için yardım ekipleri bir süre bekledi. Botlarla uzay aracına yanaşan uzmanlar, astronotlarla ilk teması sağladıktan sonra tahliye işlemine başladı.

Rekor kırıldı, Ay'ın 'görünmeyeni' görüntülendi.

Mürettebat, bu tarihi yolculuk sırasında Dünya’dan tam 407 bin kilometre uzaklaştı. Bu, bir insanlı uzay aracının şimdiye kadar ulaştığı en uzak mesafe rekorunu altüst etti. Toplamda 1 milyon 118 bin kilometrelik yol kat eden ekip, Ay’ın daha önce insan gözüyle hiç görülmemiş noktalarını ilk kez yakından inceleme ve fotoğraflama şansını yakaladı.

Orion’dan gelen yüksek çözünürlüklü veriler, bir sonraki adım olan ve doğrudan Ay yüzeyine inmeyi hedefleyen Artemis III misyonu için yol gösterici olacak.

ABD Başkanı Trump, Artemi II için bir tweet paylaştı:

'Artemis II'nin Harika ve Son Derece Yetenekli Mürettebatını Tebrik Ederim. Tüm yolculuk muhteşemdi, iniş mükemmeldi ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak bundan daha gururlu olamazdım! Hepinizi yakında Beyaz Saray'da görmeyi dört gözle bekliyorum. Bunu tekrar yapacağız ve sonra, bir sonraki adım, Mars! Başkan DONALD J. TRUMP'

Artemis II astronotlarının Dünya'ya iniş yaptığı anlar:

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
