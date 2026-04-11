Uzayda Kimsenin Gitmediği Yere Gittiler: Artemis II Dünya'ya Döndü!

Mürettebat, bu tarihi yolculuk sırasında Dünya’dan tam 407 bin kilometre uzaklaştı. Bu, bir insanlı uzay aracının şimdiye kadar ulaştığı en uzak mesafe rekorunu altüst etti. Toplamda 1 milyon 118 bin kilometrelik yol kat eden ekip, Ay’ın daha önce insan gözüyle hiç görülmemiş noktalarını ilk kez yakından inceleme ve fotoğraflama şansını yakaladı.

Orion’dan gelen yüksek çözünürlüklü veriler, bir sonraki adım olan ve doğrudan Ay yüzeyine inmeyi hedefleyen Artemis III misyonu için yol gösterici olacak.