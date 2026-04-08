NASA, Artemis 2 Mürettebatı Tarafından Çekilen Nefes Kesici Ay Fotoğraflarını Paylaştı

NASA, Artemis 2 Mürettebatı Tarafından Çekilen Nefes Kesici Ay Fotoğraflarını Paylaştı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 20:54

İçerik Devam Ediyor

Artemis II astronotları, dünya tarihinde bir ilke imza atarak insanların uzayda gittiği en uzak noktaya ulaşmayı başardı. Ay'ın uzak tarafına uçan mürettebat, nefes kesici fotoğraflar çekmeyi de ihmal etmedi.

NASA, 6 Nisan 2026'da Ay'ın uzak tarafından çekilen fotoğrafları bir araya getirip bir video hazırladı.

İnsanlık, Ay'ın uzak tarafına ulaşmayı başardı.

İnsanlık, Ay'ın uzak tarafına ulaşmayı başardı.

Orion uzay aracı içinden aktarılan ilk gözlemler, Ay’ın görünmeyen yüzünün alışılmış görüntülerden oldukça farklı olduğunu yönünde. Mürettebattan Christina Koch, Ay’ın bu tarafını “alıştığımızdan tamamen farklı, etkileyici bir manzara” sözleriyle tanımlıyor. Astronotlar, yüzey detaylarının Dünya’dan görülen kısımla belirgin biçimde ayrıştığını belirtiyor. 

NASA mürettebatı, Ay'ın 'öteki' yüzünün birçok fotoğrafını çekti. Nefes kesici anlar ise NASA tarafından bir araya getirildi. NASA, o anları 'Artemis II astronotları, Orion uzay aracının 6 Nisan 2026'da Ay'ın uzak tarafının etrafında uçtuğu sırada Ay'ın bu görüntülerini yakaladı.' diyerek paylaştı.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
