Ay'a Giden Artemis II Astronotlarından Birinin 10 Yıl Önceki Paylaşımı Viral Oldu

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 10:29

Artemis 2 görevinde bulunan 4 astronot, dünyadan yaklaşık 406 bin 765 kilometre uzağa gitmeyi başardı. Böylece Apollo 13'ün rekoru kırıldı. Ay'ın görünmeyen tarafını görüntüleyen mürettebat, şimdi dönüş yolunda. 

Mürettebatın komutanı Reid Wiseman'ın 2016 yılındaki bir paylaşımı ise dünyanın en çok konuşulan gündemlerinden biri oldu.

Artemis 2 görevi, başarıyla tamamlandı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) Artemis 2 görevinde yer alan dört astronot, Ay’ın yerçekimi etki alanına girdi. Dünyadan yaklaşık 406 bin 765 kilometre uzaklığa erişen mürettebat, insanlı uzay uçuşları rekorunu kırdı.

Artemis 2 görevinden paylaşılan fotoğraflar da hepimizi etkiledi. Mürettebat, hem Dünya'nın hem de Ay'ın daha önce hiç görülmemiş hallerini fotoğrafladı. 54 yılın ardından çekilen Dünya fotoğrafı ve Ay'ın hiç görülmeyen tarafının fotoğrafı, bizler için bir ilk oldu.

Artemis 2 mürettebatının kaptanı Reid Wiseman'ın paylaştığı fotoğraf ise milyarlarca insanın hayali!

NASA astronotu Reid Wiseman, Artemis II görevi sırasında Orion uzay aracından Dünya'ya baktığı bir fotoğrafını paylaştı. Wiseman'ın 'Söyleyecek bir şey yok.' sözleriyle paylaştığı bu fotoğraf, dünya çapında da viral oldu.

Wiseman'ın bu etkileyici fotoğrafının ardından, tam 10 yıl önce paylaşmış olduğu bir tweet de herkesi şaşırttı.

Wiseman, 10 yıl önce resmen Ay yolculuğunu manifestlemiş.

'Dün gece rüyamda Ay yörüngesindeydim. Sabah boyunca, o çok gerçekçi ama aslında yaşanmamış bir rüyanın ardından gelen tuhaf boşluk hissi içindeydim.'

"Gerçek olan rüya."

"Uyan Reid, artık bu bir rüya değil."

"Rüyasını gerçekleştirmiş olması gerçekten inanılmaz."

"Rüyalarınızın sadece rüya olarak kalmasına izin vermeyin."

"Bunu manifestlemiş."

Reid Wiseman, daha sonra bu tweetini alıntıladı ve şöyle yazdı;

Bu deneyim için tek hissettiğim şey minnettarlık.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
