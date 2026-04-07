Ay'a Giden Uzay Aracının Rotası Ortaya Çıktı: Aslında Uzayda "Buluşuyoruz"

NASA’nın Artemis II mürettebatı, Apollo 13’ün 1970’de kırdığı mesafe rekorunu geride bıraktı. NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu Jeremy Hansen,Ay'ın yörüngesine girerek Dünya'dan 248.655 mil (400.171 km) daha uzak bir mesafeye seyahat eden tek insanlar oldular.

Artemis 2 ekibi Ay'a yaklaşırken, Ay'ın yakın tarafının büyük bir kısmının aydınlık olacağı açıklanmıştı. Ay'ın etrafında gerçekleştirilen uçuş başarıyla tamamlandı ve şimdi astronotlar dönüş yoluna geçti.

Astronotlar, “serbest dönüş yörüngesi” olarak bilinen bir rota izledi. Bu yöntem, Dünya ve Ay’ın yerçekiminden yararlanarak yakıt ihtiyacını azaltıyor ve iniş yapılmadan gerçekleştirilen bir Ay uçuşuna olanak tanıyor. Sekiz şeklini andıran bu yörünge, mürettebatı Ay’ın arkasından geçtikten sonra yeniden Dünya’ya yönlendiriyor.

Ay'a gidiş ise sandığımız kadar basit değil. X hesaplarında paylaşılan bir video, Dünya'dan Ay'a nasıl gidildiğini ortaya çıkardı. Aslında astronotlar, Ay'a gitmek yerine Ay ile ortak bir noktada 'buluşuyor.'