Ay'a Giden Uzay Aracının Rotası Ortaya Çıktı: Aslında Uzayda "Buluşuyoruz"

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.04.2026 - 08:43

İnsanlık, Dünya'dan şimdiye kadar gittiği en uzak noktaya ulaştı. NASA’nın Artemis II mürettebatı, Apollo 13’ün 1970’de kırdığı mesafe rekorunu geride bıraktı. Tarihi Ay uçuşu, Orion kapsülüyle gerçekleştirildi.

Peki Orion kapsülü, Ay'a nasıl gitti?

İnsanlık, Ay'a yolculuğuyla yeni bir rekora imza attı.

NASA’nın Artemis II mürettebatı, Apollo 13’ün 1970’de kırdığı mesafe rekorunu geride bıraktı. NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu Jeremy Hansen,Ay'ın yörüngesine girerek Dünya'dan 248.655 mil (400.171 km) daha uzak bir mesafeye seyahat eden tek insanlar oldular.

Artemis 2 ekibi Ay'a yaklaşırken,  Ay'ın yakın tarafının büyük bir kısmının aydınlık olacağı açıklanmıştı. Ay'ın etrafında gerçekleştirilen uçuş başarıyla tamamlandı ve şimdi astronotlar dönüş yoluna geçti.

Astronotlar, “serbest dönüş yörüngesi” olarak bilinen bir rota izledi. Bu yöntem, Dünya ve Ay’ın yerçekiminden yararlanarak yakıt ihtiyacını azaltıyor ve iniş yapılmadan gerçekleştirilen bir Ay uçuşuna olanak tanıyor. Sekiz şeklini andıran bu yörünge, mürettebatı Ay’ın arkasından geçtikten sonra yeniden Dünya’ya yönlendiriyor. 

Ay'a gidiş ise sandığımız kadar basit değil. X hesaplarında paylaşılan bir video, Dünya'dan Ay'a nasıl gidildiğini ortaya çıkardı. Aslında astronotlar, Ay'a gitmek yerine Ay ile ortak bir noktada 'buluşuyor.'

İşte Dünya'dan Ay'a yolculuğun rotası;

'Sadece 'Ay'a gitmek' değil, uzayda tam olarak belirli bir noktada onunla buluşmak için yolculuk ettiğimizi düşünmek... her şeyi değiştiriyor.

Her şey yörünge mekaniğine dayanıyor: tam olarak doğru konuma, tam olarak doğru anda ulaşmak.

Küçücük bir hata sonucunda...gerçekleşmez.'

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
