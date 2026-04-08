Astronotlar Neden Uzaya Giderken Turuncu Giyer?

Astronotların kalkış ve iniş sırasında giydiği turuncu kıyafetler 'International Orange' olarak bilinen yüksek görünürlüklü renkte tasarlanıyor. Amaç oldukça net. Olası kaza, denize iniş ya da acil tahliye durumunda astronotların arama kurtarma ekipleri tarafından hızlı şekilde fark edilmesi. Özellikle okyanusa iniş ihtimali düşünüldüğünde görünürlük hayati önem taşıyor.

Uzay görevleri genellikle kıyı bölgelerinden başlatılıyor ve kapsüller çoğu zaman denize iniş yapıyor. Böyle durumlarda kurtarma ekipleri helikopterlerle arama gerçekleştiriyor. Turuncu renk ise deniz, orman ya da çöl gibi ortamlarda en hızlı fark edilen tonlardan biri. Artemis görevlerinde kullanılan kıyafetlerde ayrıca mavi askılar, yüzdürme ekipmanları ve hayatta kalma araçları da yer alıyor.