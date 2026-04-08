Astronotlar Neden Uzaya Giderken Turuncu Giyer?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.04.2026 - 12:41

Astronotların turuncu kıyafetleri çoğu zaman dikkat çekiyor. Özellikle roket kalkışlarında aynı rengin tercih edilmesi merak uyandırıyor. Uzay gibi teknoloji dolu görevlerde renk seçimi bile tesadüf değil. Turuncu tonunun arkasında oldukça kritik güvenlik nedenleri bulunuyor. Üstelik geçmişte yaşanan tehlikeli olaylar, tercihin neden bu kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Reklam

Acil durumlarda kolay fark edilmeleri için özel olarak seçildi

Astronotların kalkış ve iniş sırasında giydiği turuncu kıyafetler 'International Orange' olarak bilinen yüksek görünürlüklü renkte tasarlanıyor. Amaç oldukça net. Olası kaza, denize iniş ya da acil tahliye durumunda astronotların arama kurtarma ekipleri tarafından hızlı şekilde fark edilmesi. Özellikle okyanusa iniş ihtimali düşünüldüğünde görünürlük hayati önem taşıyor.

Uzay görevleri genellikle kıyı bölgelerinden başlatılıyor ve kapsüller çoğu zaman denize iniş yapıyor. Böyle durumlarda kurtarma ekipleri helikopterlerle arama gerçekleştiriyor. Turuncu renk ise deniz, orman ya da çöl gibi ortamlarda en hızlı fark edilen tonlardan biri. Artemis görevlerinde kullanılan kıyafetlerde ayrıca mavi askılar, yüzdürme ekipmanları ve hayatta kalma araçları da yer alıyor.

Geçmişte yaşanan tehlikeli olaylar renk seçimini değiştirdi

1961 yılında gerçekleşen Liberty Bell 7 görevi, uzay tarihinin en riskli anlarından biri olarak biliniyor. Astronot Gus Grissom’un kapsülü denize iniş yaptıktan sonra su almaya başladı. Grissom uzun süre suda kurtarılmayı bekledi ve neredeyse boğulma tehlikesi yaşadı. O dönem astronotların kıyafetleri turuncu değildi ve kurtarma ekiplerinin fark etmesi zor oldu.

Yaşanan olaydan sonra görünürlüğü artıracak çözümler üzerinde çalışıldı. 1981 yılında uzay mekiği görevleriyle birlikte turuncu kıyafetler kullanılmaya başlandı. NASA, kalkış ve iniş sırasında turuncu rengi standart hale getirdi. Günümüzde ise her astronota özel üretilen, hayatta kalma ekipmanlarıyla donatılmış modern turuncu kıyafetler tercih ediliyor.

Uzay yürüyüşlerinde ise turuncu değil beyaz tercih ediliyor

Turuncu kıyafetler yalnızca kalkış ve iniş sırasında kullanılıyor. Astronotlar uzay yürüyüşlerinde beyaz kıyafet giyiyor. Sebep ise tamamen farklı. Beyaz renk güneş ışınlarını yansıtarak astronotların aşırı ısınmasını engelliyor ve uzayın karanlık ortamında daha görünür hale getiriyor.

Uzay yürüyüşü kıyafetleri ayrıca oksijen sistemi, sıcaklık kontrolü ve mikrometeoritlere karşı koruma gibi gelişmiş donanımlara sahip. NASA'nın planlarına göre Ay görevlerinde de beyaz kıyafetler kullanılmaya devam edecek. Turuncu kıyafetler ise Dünya'ya dönüş sırasında astronotların güvenliğini sağlamak için görev yapmayı sürdürecek.

Uzay görevlerinde her detay hayati önem taşıyor. Astronotların turuncu kıyafetleri de estetik tercih değil, tamamen güvenlik amacıyla tasarlanmış ekipman olarak öne çıkıyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
