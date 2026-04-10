Saatte 40 Bin Km! Artemis II Mürettebatı Dünya’ya Nasıl Dönecek?

Artemis II mürettebatı Dünya atmosferine son derece hassas açıyla girmek zorunda. Uzmanlara göre hata payı yalnızca artı eksi 1 derece. Daha dik açı araçta yanmaya neden olabilir. Fazla yatay giriş ise kapsülün atmosferden sekmesine yol açabilir. Orion kapsülü atmosfere yaklaşık 122 kilometre yükseklikten girecek ve o andan sonra yalnızca 13 dakikalık kritik süreç başlayacak.

Atmosfer geçişi sırasında ısı kalkanı yaklaşık 2.700 derece sıcaklığa maruz kalacak. Güneş yüzey sıcaklığının neredeyse yarısına ulaşan değerler görevdeki en kritik anlardan sayılıyor. Girişten yaklaşık 24 saniye sonra kapsül ile Dünya arasındaki iletişim tamamen kesilecek ve altı dakika boyunca astronotlardan haber alınamayacak.