Haberler
Teknoloji
Saatte 40 Bin Km! Artemis II Mürettebatı Dünya’ya Nasıl Dönecek?

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.04.2026 - 12:04

Artemis II görevi, insanlığın son 50 yıldaki en uzak yolculuklarından biri olarak tarihe geçti. Ancak görev henüz tamamlanmış sayılmıyor. Çünkü en kritik aşama hala önlerinde duruyor. Astronotları Dünya atmosferine dönüşte son derece riskli dakikalar bekliyor. Saatte 40 bin kilometre hızla atmosfere giriş yapacak ekip, ateş topunun içinden geçerek okyanusa iniş yapacak.

Atmosfere girişte hata payı neredeyse yok

Artemis II mürettebatı Dünya atmosferine son derece hassas açıyla girmek zorunda. Uzmanlara göre hata payı yalnızca artı eksi 1 derece. Daha dik açı araçta yanmaya neden olabilir. Fazla yatay giriş ise kapsülün atmosferden sekmesine yol açabilir. Orion kapsülü atmosfere yaklaşık 122 kilometre yükseklikten girecek ve o andan sonra yalnızca 13 dakikalık kritik süreç başlayacak.

Atmosfer geçişi sırasında ısı kalkanı yaklaşık 2.700 derece sıcaklığa maruz kalacak. Güneş yüzey sıcaklığının neredeyse yarısına ulaşan değerler görevdeki en kritik anlardan sayılıyor. Girişten yaklaşık 24 saniye sonra kapsül ile Dünya arasındaki iletişim tamamen kesilecek ve altı dakika boyunca astronotlardan haber alınamayacak.

Saatte 40 bin kilometre hızla Dünya'ya dönüş

Orion kapsülü Dünya atmosferine saatte 40 bin kilometreyi aşan hızla girecek. İlk yavaşlama atmosfer sürtünmesi sayesinde gerçekleşecek. Aerodinamik yapıya sahip olmayan kapsül adeta uçan tuğla gibi atmosfere çarpacak ve sürtünme kuvvetiyle hız kaybedecek. Astronotlar için en sarsıcı anlar da tam olarak bu aşamada yaşanacak.

Yavaşlama sürecinin ardından paraşüt sistemi devreye girecek. Yaklaşık 6,7 kilometre yükseklikte fren paraşütleri açılacak ve hız ciddi şekilde düşecek. Ardından 1,8 kilometre yükseklikte ana paraşütler devreye girerek kapsülü saatte yaklaşık 32 kilometre hızla okyanusa inişe hazırlayacak.

Pasifik Okyanusu’nda kurtarma operasyonu başlayacak

Orion kapsülünün San Diego açıklarında Pasifik Okyanusu'na iniş yapması planlanıyor. Kapsül suya dik, ters ya da yan şekilde inebilir. Parlak turuncu hava yastıkları şişerek kapsülü dik konuma getirecek ve astronotların güvenli şekilde çıkmasını sağlayacak.

Kurtarma ekipleri iniş alanında hazır bekleyecek. Astronotların yaklaşık iki saat içinde sağlık kontrollerine alınması planlanıyor. Görev tamamlandığında Artemis II mürettebatı, Ay çevresinde uçmuş sınırlı sayıdaki astronotlar arasına katılacak ve insanlığın uzay tarihine geçen görevlerinden biri daha tamamlanmış olacak.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
