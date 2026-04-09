İnsan Duyularının Bilimsel Olarak Kanıtlanan Sınırları

1941 yılında Harvard Üniversitesi'nden Selig Hecht, Simon Shlaer ve Maurice Pirenne tarafından yapılan deney, görme duyusunun ne kadar hassas olduğunu ortaya koydu. Tamamen karanlık ortamda 20 dakika bekleyen gönüllülere son derece zayıf ışık darbeleri gösterildi. Sonuçlar oldukça dikkat çekiciydi. İnsan gözü optimal koşullarda yalnızca 5 ila 14 fotonluk ışığı yüzde 60 oranında algılayabildi.

Retinada bulunan çubuk hücrelerin kuantum verimliliği yüzde 2 seviyesinde kabul ediliyor. Retinaya ulaşan ışığın yalnızca çok küçük bölümü sinir sinyaline dönüşebiliyor. Yine de insan gözü teorik sınır kabul edilen hassasiyete oldukça yakın çalışıyor. 2016 yılında Nature Communications dergisinde yayınlanan araştırma, insan gözünün gerçekten tek foton seviyesine kadar hassasiyet gösterebildiğini doğruladı.

Bilim insanlarına göre karanlık ortamda insan gözü, yaklaşık 48 kilometre uzaklıktaki mum ışığını fark edebilecek kapasiteye sahip. Görme duyusunun ulaştığı hassasiyet, modern kameraların bazı durumlarda ulaşmakta zorlandığı seviyeye yaklaşıyor.