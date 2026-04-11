İSKİ Az Önce Rakamları Güncelledi: İstanbullular Musluğu Açmadan Bu Tabloya Bakmalı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.04.2026 - 10:24

İstanbul'da yazın yüzde 20'lere kadar düşen baraj doluluk oranları sonrası herkes 'Sular kesilecek mi?' diye sorarken, İSKİ 11 Nisan verilerini paylaştı. Son aylarda kuvvetli yağışları konuk eden İstanbul'un baraj doluluk oranları belli oldu. Kritik eşiklere kadar düşen İstanbul'da yağan yağmurlar barajlara can suyu oldu.

Yağışlar İstanbul barajlarına yaradı!

İstanbul, son yılların en zorlu doğa sınavlarından birini veriyor. Geçen yıllarda 65 yılın en kurak yaz mevsimini yaşayan İstanbul'da baraj doluluk oranları kritik seviyeye gerilemişti. Son aylarda kuvvetli yağışların etkili olduğu İstanbul'da barajlarda son durum merak edilmeye başlandı. İSKİ’den beklenen 11 Nisan 2026 raporu nihayet geldi.

Geçtiğimiz yaz döneminde yüzde 20 seviyelerine kadar gerileyerek korkutan doluluk oranları, kış ve bahar aylarındaki yağışlarla birlikte toparlanma sürecine girdi. İstanbulluların derin bir nefes almasını sağlayan veriler, kuraklık riskinin tamamen masadan kalkıp kalkmadığını da gözler önüne serdi.

İSKİ açıkladı: İstanbul'un baraj doluluk oranları belli oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan güncel rakamlara göre İstanbul genelindeki barajların doluluk oranı yüzde 70,05 olarak kayıtlara geçti. Temmuz ayında yüzde 80 bandının altına düşerek alarm veren seviyeler, son yağış dalgasıyla birlikte yeniden kritik sınırın üzerine çıkmayı başardı.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
