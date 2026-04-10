Montları Kaldırın, Kavurucu Sıcaklar Yola Çıktı! Meteoroloji 'O' Günü İşaret Etti

Kış mevsimi adeta devam ediyor. Nisan ortasında ülke genelinde soğuk havalar etkili oluyor. İstanbul'un yüksek kesimleri, Ankara ve pek çok kent yeniden kar yağışına 'Merhaba' dedi. Kısa süreli kendisini gösteren kar yağışının ardından 'Soğuklar ne zaman bitecek? Sıcaklık ne zaman yükselecek?' sorusu merak edilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sıcak havaları bekleyenler için müjdeli haber geldi.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada “Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor” denildi.