Montları Kaldırın, Kavurucu Sıcaklar Yola Çıktı! Meteoroloji 'O' Günü İşaret Etti

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.04.2026 - 19:45

Nisan ortasında kış soğuklukları yaşanıyor. 10 Nisan Cuma günü İstanbul'un yüksek kesimleri başta olmak üzere Ankara ve pek çok kentte yeniden kar yağdı. Ülke genelinde kış soğukları devam ederken bu kez Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde yaz mevsimini sevenlere müjde geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada soğukların biteceği, sıcakların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tarih açıklandı.

Meteoroloji'den müjdeli haber geldi: Soğuklar bitiyor, sıcaklık yükseliyor!

Kış mevsimi adeta devam ediyor. Nisan ortasında ülke genelinde soğuk havalar etkili oluyor. İstanbul'un yüksek kesimleri, Ankara ve pek çok kent yeniden kar yağışına 'Merhaba' dedi. Kısa süreli kendisini gösteren kar yağışının ardından 'Soğuklar ne zaman bitecek? Sıcaklık ne zaman yükselecek?' sorusu merak edilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sıcak havaları bekleyenler için müjdeli haber geldi. 

Meteoroloji'den yapılan açıklamada “Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı ve mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor” denildi.

Salı gününden itibaren sıcaklık artacak.

Meteoroloji'nin paylaştığı 11-17 Nisan 2026 raporuna göre Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyreden soğuk hava dalgası etkisini sürdürecek, ancak hafta ortasında ciddi bir ısınma dalgası başlayacak.

Gün gün hava tahmini şöyle:

11 Nisan Cumartesi: Haftanın en soğuk ve yağışlı günlerinden biri. Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kar ve karla karışık yağmur etkili olurken; Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da kuvvetli yağışlar görülüyor. Batı kesimlerde ise bulutlu ve serin bir hava hakim.

12 Nisan Pazar: Soğuk hava ve yağışlar etkisini doğuya doğru kaydırıyor. İç Anadolu ve Karadeniz’de yağışlar devam ederken, Marmara ve Ege bölgesinde hava parçalı bulutluya dönmeye başlıyor.

13 Nisan Pazartesi: Yağışlı sistem Türkiye'nin doğu sınırlarına çekiliyor. İç ve batı bölgelerde güneş yüzünü göstermeye başlıyor ancak sıcaklıklar henüz düşük seviyelerde.

14 Nisan Salı: Ülke genelinde soğuk hava dalgası yurdu terk etmeye başlıyor. Batıdan itibaren sıcaklıklar yükselişe geçiyor.

15 Nisan Çarşamba: Ülke genelinde bahar havası iyice hissedilecek. Sıcaklıklar birçok ilde 20 derece bandını aşacak.

16 Nisan Perşembe: Batı Trakya'da yağış hakim olacak. Marmara Bölgesi'nde bulutlu hava etkisini gösterecek. 

17 Nisan Cuma: Marmara ve Ege üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistem olacak. Ülke genelinde yağış hakim olacak. Ülkenin doğusu için 'Çığ tehlikesi' uyarısı yapıldı.-

Soğuklar Ne Zaman Gidiyor?

Havalar 14 Nisan Salı gününden itibaren batıdan başlayarak ısınacak. Mevsim normallerinin üzerine çıkış ise asıl 15 Nisan Çarşamba günü netleşecek.

Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
