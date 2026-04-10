Ekonomist Selçuk Geçer "Gram Altın 12 Bin TL Hayırlı Olsun" Sözleriyle Duyurdu

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
Ekonomist Selçuk Geçer, YouTube hesabından ezber bozan tahminlerde bulundu. 'Şokun şahı geliyor' diyen Geçer, kurdaki yükselişe dikkat çekti. Ekonomist Selçuk Geçer, kurun hızla yükselmesiyle doların 80-90 TL'yi bulacağını ifade etti. Bu durumun altını da etkileyeceğini belirten ünlü ekonomist 'Gram altın 12 bin TL, hayırlı olsun' ifadelerini kullandı. 

Ekonomist Selçuk Geçer, "Şokun şahı geliyor" ifadelerini kullanarak dolar ve altın için ezber bozan tahminini açıkladı.

Ekonomist Selçuk Geçer, dolar ve altınla ilgili ağızları açık bırakan bir tahminde bulundu. Kurun hızla yükseldiğini ifade eden Geçer, bu yavaşlatılmazsa bir sabah doların 80-90 TL olacağı bir senaryoya uyanılacağını öne sürdü.

Geçer, 'Kontrollü şekilde kur yavaş yavaş yukarı götürülemezse bir gün uyandığımızda doların 80-90 TL civarında olduğunu görebiliriz' iddiasında bulundu. 

Doların yükselişiyle birlikte altında da rekor fiyatların oluşacağını ileri süren ekonomist Geçer, 'Dolar yanlışlıkla hızlı şekilde yükselirse gram altın fiyatı da altının onsu buralarda kalsa bile 12 bin TL’ye gidiyor. Çok kritik sürece girmiş bulunuyoruz' diye konuştu.

"Çok ağır kur krizi kapı gibi karşımızda duruyor."

Uyarılarda bulunan Selçuk Geçer, 'Son yıllarda tekrar döviz ve doları konuşmaya başladık. En temel sebebi Kısa vadeli dış borç oranları hızla artıyor. Merkezi yönetim borç stoku artıyor. Petrol fiyatlarının yükseliyor olması. Turizm ve ihracat gelirinin her geçen gün düşüyor olması' ifadelerini kullandı. 

Ağır kur krizinin kapıda olduğunu belirten Geçer, şunları dedi:

'3 senedir uyarıyorum: 'Lütfen kuru yavaş yavaş olması gereken yere getirin, aski takdirde büyük kırılma olur.' Bu kırılmanın bedeli enflasyon olarak karşımıza çıkar. Geldiğimiz noktada çok ağır kur krizi kapı gibi karşımızda duruyor.'

*Bu içerikler de yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.*

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
