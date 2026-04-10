Ekonomist Selçuk Geçer "Gram Altın 12 Bin TL Hayırlı Olsun" Sözleriyle Duyurdu

Ekonomist Selçuk Geçer, dolar ve altınla ilgili ağızları açık bırakan bir tahminde bulundu. Kurun hızla yükseldiğini ifade eden Geçer, bu yavaşlatılmazsa bir sabah doların 80-90 TL olacağı bir senaryoya uyanılacağını öne sürdü.

Geçer, 'Kontrollü şekilde kur yavaş yavaş yukarı götürülemezse bir gün uyandığımızda doların 80-90 TL civarında olduğunu görebiliriz' iddiasında bulundu.

Doların yükselişiyle birlikte altında da rekor fiyatların oluşacağını ileri süren ekonomist Geçer, 'Dolar yanlışlıkla hızlı şekilde yükselirse gram altın fiyatı da altının onsu buralarda kalsa bile 12 bin TL’ye gidiyor. Çok kritik sürece girmiş bulunuyoruz' diye konuştu.