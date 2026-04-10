Uçak Bileti Alacak Olanlara Kötü Haber: Uçak Bileti Fiyatlarına Zam Geldi

Daha önceki tavan fiyat döviz bazında yaklaşık 143 dolara denk gelirken, yeni düzenlemeyle birlikte bu rakam 156 dolar seviyesine ulaştı. Söz konusu artış, havayolu şirketlerinin uluslararası standartlardaki maliyet dengesini koruma çabası olarak değerlendiriliyor. Ancak belirtilen bu fiyat sınırı tüm uçuş kategorilerini kapsamıyor. Uygulama yalnızca iç hatlarda, aktarmasız gerçekleştirilen ve ekonomi sınıfında yer alan biletler için geçerli olacak. Business sınıfı koltuklar, aktarmalı seyahatler veya farklı acente kanalları üzerinden yapılan işlemler, belirlenen bu tavan fiyat uygulamasının dışında kalmaya devam edecek.