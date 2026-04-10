article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Uçak Bileti Alacak Olanlara Kötü Haber: Uçak Bileti Fiyatlarına Zam Geldi

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.04.2026 - 09:39

Türkiye genelindeki iç hat uçuşlarında uygulanan tavan fiyat sınırlamasında yeni bir düzenlemeye gidildi. Ocak ayından bu yana uygulanan 6.100 TL'lik üst sınır, yaklaşık %14 oranında artırılarak 6.990 TL seviyesine çekildi. Havayolu şirketlerinin maliyet artışlarını yansıtan bu karar sonrasında yolcular artık yeni tarife üzerinden bilet alacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gökyüzünde seyahat etmeyi planlayan vatandaşlar için maliyetler yeniden şekilleniyor.

Sivil havacılık sektöründe bilet fiyatlarının aşırı yükselmesini engellemek amacıyla uygulanan tavan ücret politikası, ekonomik veriler ve operasyonel giderler doğrultusunda güncellendi. Yılın başında belirlenen fiyat tarifesi geçerliliğini yitirirken, ekonomi sınıfı tek yön uçuşlarda ödenecek en yüksek tutar 6.990 TL olarak tescillendi. Sektör temsilcileri, bu artışın temelinde küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmaların yattığını belirtiyor. Özellikle Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik gerilimlerin petrol fiyatlarını tetiklemesi, havayolu işletmelerinin en büyük gider kalemi olan yakıt maliyetlerini doğrudan etkiledi. Bu durum, bilet fiyatlarındaki üst sınırın yukarı çekilmesini kaçınılmaz hale getirdi.

Yapılan bu fiyat ayarlaması sadece Türk Lirası bazında değil, döviz cinsinden de bir artışı beraberinde getirdi.

Daha önceki tavan fiyat döviz bazında yaklaşık 143 dolara denk gelirken, yeni düzenlemeyle birlikte bu rakam 156 dolar seviyesine ulaştı. Söz konusu artış, havayolu şirketlerinin uluslararası standartlardaki maliyet dengesini koruma çabası olarak değerlendiriliyor. Ancak belirtilen bu fiyat sınırı tüm uçuş kategorilerini kapsamıyor. Uygulama yalnızca iç hatlarda, aktarmasız gerçekleştirilen ve ekonomi sınıfında yer alan biletler için geçerli olacak. Business sınıfı koltuklar, aktarmalı seyahatler veya farklı acente kanalları üzerinden yapılan işlemler, belirlenen bu tavan fiyat uygulamasının dışında kalmaya devam edecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın