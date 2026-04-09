Altında Ateşkes Sessizliği: Altın Fiyatlarının Kaderi 2 Seviyeye Bağlı!

Küresel piyasalarda gözler bir süredir sert yükselişlerle rekor tazeleyen altına çevrilmişken, 9 Nisan 2026 itibarıyla ons altın fiyatlarında bir dengelenme süreci hakim. Altın fiyatlarındaki son dönemde görülen yatay seyrin temel nedeni, ABD ve İran arasında sağlanan iki haftalık geçici ateşkes oldu. Özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden okunan risklerin azalması, yatırımcıların 'güvenli liman' iştahını bir miktar törpüledi. Ancak piyasa uzmanları, bu durumun bir 'düşüş trendi' değil, bir 'mola' olduğu konusunda hemfikir. Ateşkesin kalıcılığına dair soru işaretleri, fiyatların aşağı yönlü kırılmasını engelliyor.

Teknik grafiklerde altın şu an bir sıkışma içerisinde. Piyasa takipçileri için kritik seviyeler şöyle:

4 bin 783 dolar seviyesi aşılırsa, sırasıyla 4 bin 861 ve 4 bin 944 dolar hedefleri radara girecek.

4 bin 717 – 4 bin 674 dolar aralığı altındaki kapanışlar, fiyatı 4 bin 600 dolara kadar çekebilir.