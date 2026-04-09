Altında Ateşkes Sessizliği: Altın Fiyatlarının Kaderi 2 Seviyeye Bağlı!

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.04.2026 - 11:12

ABD ve İran arasında 15 günlük ateşkes başladı. Altında ateşkes sessizliği yaşanırken fiyatların ne olacağı merak konusu. Yatırımcının gözü altın fiyatlarına çevrildi. 'Altın bugün ne kadar oldu? Altın fiyatları yükseldi mi düştü mü?' soruları araştırılırken güvenli liman belirsizlik fiyatlamasına büründü. Öte yandan uzmanlara göre altında 2 seviye oldukça kritik. Ons altında 4 bin 783 dolar seviyesi aşılırsa, sırasıyla 4 bin 861 ve 4 bin 944 dolar hedefleri radara girecek. İşte altında son durum.

Altın fiyatları: Altın yükseldi mi?

9 Nisan Perşembe altın fiyatları belli oldu. Altın ne kadar oldu? Altında son durum fiyatları:

Gram altın fiyatı ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 762 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 11 bin 132 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 22 bin 331 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 44 bin 462 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 721 TL

Ateşkes biterse altın fiyatları ne olacak?

Küresel piyasalarda gözler bir süredir sert yükselişlerle rekor tazeleyen altına çevrilmişken, 9 Nisan 2026 itibarıyla ons altın fiyatlarında bir dengelenme süreci hakim. Altın fiyatlarındaki son dönemde görülen yatay seyrin temel nedeni, ABD ve İran arasında sağlanan iki haftalık geçici ateşkes oldu. Özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden okunan risklerin azalması, yatırımcıların 'güvenli liman' iştahını bir miktar törpüledi. Ancak piyasa uzmanları, bu durumun bir 'düşüş trendi' değil, bir 'mola' olduğu konusunda hemfikir. Ateşkesin kalıcılığına dair soru işaretleri, fiyatların aşağı yönlü kırılmasını engelliyor.

Teknik grafiklerde altın şu an bir sıkışma içerisinde. Piyasa takipçileri için kritik seviyeler şöyle:

4 bin 783 dolar seviyesi aşılırsa, sırasıyla 4 bin 861 ve 4 bin 944 dolar hedefleri radara girecek.

4 bin 717 – 4 bin 674 dolar aralığı altındaki kapanışlar, fiyatı 4 bin 600 dolara kadar çekebilir.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
