21 Gün İçinde Bitiyor! Havalimanlarından Dünyayı Sarsan Kritik Uyarı: Uçuşlar İptal mi Olacak?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.04.2026 - 18:19

Hürmüz Boğazı'nda yaşananlar Avrupa'nın havacılık sektörünü etkilemiş durumda. Orta Doğu'da gerilim devam ederken küresel enerjide sıkıntılı günler yaşanıyor. Avrupa havalimanlarında jet yakıtında sert yükseliş yaşandı. Sektör temsilcileri akışın 21 gün içinde düzelmemesi durumunda yakıt kıtlığının kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Yaşanacak yakıt sorunu uçuş iptallerini de beraberinde getirebilir.

Avrupa havalimanlarında jet yakıtı sorunu doğdu. Uçuş iptalleri yaz döneminde artabilir.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı savaş küresel ticareti vurdu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla petrol fiyatları yükselişe geçti. Günlük 15 milyon varil petrol ve 5 milyon varil petrol ürününün geçtiği hatlarda sevkiyat durma noktasına geldi. Hürmüz Boğazı'nın 15 günlük ateşkes sağlanmasıyla açılması ticareti bir nebze rahatsa da kapalı olmasının etkileri büyük sorunlara yol açtı. Avrupa'da şimdi jet yakıtı sorunu başgösterdi. 

Savaş öncesi 99,4 dolar olan jet yakıtı varil fiyatı, 3 Nisan itibarıyla 209 dolara fırladı. Kuzeybatı Avrupa’da navlun ve sigorta dahil maliyetler varil başına 216,9 dolara ulaşarak tarihi rekor kırdı.

Büyük bir operasyonel felaket doğabilir.

Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI Europe), AB Komisyonu’na gönderdiği acil durum mektubuyla tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. Paylaşılan verilere göre, Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıklar 3 hafta daha devam ederse Avrupa genelindeki havalimanlarında 'sistemik kıtlık' baş gösterecek.

İtalya’daki bazı havalimanlarında jet yakıtı kullanımına yönelik kısıtlamalar devreye alındı. Uzmanlar, Orta Doğu’dan gelen yakıta göbekten bağlı olan Avrupa’nın, özellikle yaz sezonunda büyük bir operasyonel felaketle karşılaşabileceği konusunda hemfikir. Eğer tedarik zinciri normale dönmezse, bu yaz bilet fiyatlarında fahiş artışlar veya uçuş iptalleri gündeme gelebilir.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
