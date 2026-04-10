21 Gün İçinde Bitiyor! Havalimanlarından Dünyayı Sarsan Kritik Uyarı: Uçuşlar İptal mi Olacak?

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı savaş küresel ticareti vurdu. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla petrol fiyatları yükselişe geçti. Günlük 15 milyon varil petrol ve 5 milyon varil petrol ürününün geçtiği hatlarda sevkiyat durma noktasına geldi. Hürmüz Boğazı'nın 15 günlük ateşkes sağlanmasıyla açılması ticareti bir nebze rahatsa da kapalı olmasının etkileri büyük sorunlara yol açtı. Avrupa'da şimdi jet yakıtı sorunu başgösterdi.

Savaş öncesi 99,4 dolar olan jet yakıtı varil fiyatı, 3 Nisan itibarıyla 209 dolara fırladı. Kuzeybatı Avrupa’da navlun ve sigorta dahil maliyetler varil başına 216,9 dolara ulaşarak tarihi rekor kırdı.