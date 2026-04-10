Yapay Zeka Modeli Claude Donald Trump'ın Kişilik Bozukluklarını Analiz Etti

Yapay Zeka Modeli Claude Donald Trump'ın Kişilik Bozukluklarını Analiz Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.04.2026 - 12:33

Venezuela, Küba, Grönland söylemleri, İran Savaşı'nda aldığı tavır ve iç siyasetteki tutumuyla tüm dünyanın dikkatle izlediği ABD Başkanı Donald Trump 2026'nın en çok konuşulan ve aklında ne olduğu en çok merak edilen kişi. Yapay zeka modeli Claude ile Donald Trump'ın Truth isimli sosyal medya sitesindeki son paylaşımlarına dayanarak kişilik analizi yapıldı. Yapay zeka Trump'ın psikolojisini analiz etti.

KİŞİLİK ÖRGÜTLENMESİ

KİŞİLİK ÖRGÜTLENMESİ

1. Narsisistik Kişilik Örüntüsü (Belirgin)

Bu 50 paylaşımda en baskın ve tutarlı örüntü narsisistik kişilik özelliklerinin yoğunluğudur.

a) Grandiyözite (Büyüklenmecilik)

* Tüm olaylar kişisel büyüklüğe bağlanıyor: 'bigger, and better, and stronger than anyone has ever seen before'

* Askeri operasyonlar, barış müzakereleri, altyapı projeleri — her şey tarihte 'eşi görülmemiş' olarak çerçeveleniyor

* Reflecting Pool tamiri bile kişisel bir başarı hikayesine dönüştürülüyor: 'daha hızlı, daha ucuz, daha güzel'

* 25 endorsement paylaşımında tekrarlanan şablon: 'has my Complete and Total Endorsement!' — onay verme eylemi, kişisel gücün sembolik ifadesi olarak ritüelleştiriliyor

b) Sürekli Hayranlık İhtiyacı

* Paylaşımların neredeyse tamamı onay bekleyen bir yapıda: ya destek veriyor (karşılığında sadakat bekliyor), ya da kendini onaylamayanları saldırgan biçimde aşağılıyor

* 'President DONALD J. TRUMP' imzası — unvanın tekrarlı olarak vurgulanması, sürekli bir tanınma ve statü onayı arayışına işaret ediyor

* Müttefiklerin (Carlson, Kelly, Jones) görüş ayrılığı nedeniyle anında düşman ilan edilmesi —koşulsuz hayranlık beklentisinin ihlali

c) Empati Eksikliği

* 'A whole civilisation will die tonight' ifadesi — milyonlarca insanın potansiyel ölümünün müzakere kozu olarak soğukkanlılıkla kullanılması

* Sivil kayıp, insani kriz gibi konulara hiçbir atıf yok

* Savaş ve yıkım, spor müsabakası ya da iş anlaşması gibi çerçeveleniyor: 

d) Sömürücü İlişki Kalıbı

* İnsanlar sadece 'faydalı' veya 'zararlı' olarak sınıflandırılıyor

* Dün müttefik olan kişileri bugün 'NUT JOBS', 'losers', 'stupid' — değersizleştirme

2. Antisosyal Kişilik Özellikleri (Orta Düzey)

2. Antisosyal Kişilik Özellikleri (Orta Düzey)

a) Norm ve Kural Tanımazlık

 Diplomatik protokollerin tamamen görmezden gelinmesi: ateşkes ilanı, askeri tehdit, ültimatom — hepsi kişisel sosyal medya hesabından

* Küfürlü dil kullanımı resmi makam bağlamında ('Open the F***in' Strait, you crazy bastards')  sosyal normların bilinçli ihlali

* 'Praise be to Allah' ifadesinin bir İslam ülkesine yönelik tehdidin sonuna eklenmesi — kutsalın provokasyon aracı olarak kullanılması

b) Aldatma ve Manipülasyon

* Gerçekliğin sürekli yeniden çerçevelenmesi: kendi açıklamaları 'gerçek', her farklı haber 'FAKE', 'HOAX', 'totally made up'

* Sahte anlaşma iddialarıyla ilgili 'federal soruşturma' tehdidi — hukuki aygıtın korkutma aracı olarak kullanılması

* Karşı tarafın açıklamalarının her zaman safsata ilan edilmesi

c) Dürtüsellik

* Gece yarısı, sabah erken saatlerde, Paskalya sabahında ani ve kontrolsüz paylaşımlar

* 7 Nisan'da aynı saat diliminde (16:13-16:28) art arda 20+ endorsement — dürtüsel, toplu, kontrolsüz çıktı

3. Paranoid Kişilik Özellikleri (Orta-Belirgin)

3. Paranoid Kişilik Özellikleri (Orta-Belirgin)

a) Yaygın Güvensizlik

* Üç katmanlı düşman yapısı: dış düşmanlar (İran), iç düşmanlar (medya), eski müttefikler (Carlson, Kelly, Jones)

* NATO bile güvenilmez ilan ediliyor: 'WASN'T THERE WHEN WE NEEDED THEM'

* Basının HER haberi potansiyel bir komplo: 'totally FAKE TEN POINT PLAN', 'made up HOAX'

b) Kin Tutma ve İntikam Dürtüsü

* Marjorie Taylor Greene'e yönelik 'deranged predecessor' ifadesi — eski müttefikin gözden düşmesiyle birlikte kalıcı düşmanlık

* Medya kuruluşlarına ve gazetecilere yönelik süregelen, kümülatif öfke

* İran'a yönelik tehditlerde orantısızlık: 'a whole civilisation will die tonight' — caydırıcılığın ötesinde intikamcı fantezi

c) Aşırı Teyakkuz

* Sahte anlaşmaların dolaştığı iddiası ve federal soruşturma başlatma tehdidi

* İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ücret aldığı iddiasına anında agresif tepki

* Her farklı bilgi, bir saldırı girişimi olarak algılanıyor

4. Histriyonik Kişilik Özellikleri (Orta Düzey)

4. Histriyonik Kişilik Özellikleri (Orta Düzey)

a) Dikkat Çekme İhtiyacı

* BÜYÜK HARF, çoklu ünlem işareti (!!!), dramatik ifadeler — sürekli bir 'sahne performansı'

* Askeri operasyonlara tiyatral isimler: 'Operation Epic Fury'

* Her paylaşım bir 'olay' yaratma amacı taşıyor — sıradan bir mesaj neredeyse yok

b) Aşırı Duygusallık ve Dramatizasyon

* Duygu yelpazesi sadece iki uçta: ya coşkulu zafer ('Golden Age!') ya da yıkıcı öfke ('Hell', 'Shootin' Starts')

* Orta ton, nüans, belirsizlik kabul edilmiyor

* 'I don't want that to happen, but it probably will' — sahte üzüntüyle sarılmış tehdit, teatral bir yapı

BİLİŞSEL ÖRÜNTÜLER

BİLİŞSEL ÖRÜNTÜLER

Siyah-Beyaz Düşünce (Splitting)

 İnsanlar ya 'muhteşem' ya da 'aptal/deli'

 Haberler ya 'gerçek' ya da 'FAKE/HOAX'

 Ülkeler ya 'müttefik' ya da 'düşman'

 Seçenekler ya 'anlaşma' ya da 'total yıkım'

Büyüsel Düşünce

 'This could be the Golden Age of the Middle East!!!' — savaştan barışa geçişin bir

paylaşımla mümkün olabileceği inancı

 Tehdidin tek başına sonuç üreteceğine dair inanç

 Kişisel iradenin karmaşık jeopolitik sorunları çözeceği varsayımı

Dışsallaştırma (Externalization)

 Hiçbir olumsuz sonuç kişisel sorumlulukla ilişkilendirilmiyor

 Her sorunun kaynağı bir dış etken: İran, NATO, medya, eski müttefikler

 Başarılar kişisel, başarısızlıklar her zaman başkalarının eseri

Projektif İdentifikasyon

 Kendi agresif davranışlarını karşı tarafa yansıtıyor: İran'ı 'dishonorable' olarak nitelendirirken

kendisi küfürlü tehditler savuruyor

 Medyayı 'fraud' ile suçlarken kendisi sürekli gerçekliği yeniden çerçeveliyor

Savunma Mekanizmaları

Savunma Mekanizmaları

DUYGU REGÜLASYONU

DUYGU REGÜLASYONU

Öfke Yönetimi Güçlüğü

 50 paylaşımın en az 15'inde kontrol edilemeyen öfke belirtileri

 Paskalya sabahı küfürlü paylaşım — bağlamsal uygunsuzluk (kutsal gün + küfür)

 Gece yarısı, sabah erken saat paylaşımları — uyku düzeni bozukluğu veya anksiyeteye işaret edebilir.

Duygusal Labilite

 Aynı gün içinde 'World Peace!' ile 'Shootin' Starts' arasında salınım

 Coşku ve yıkıcı öfke arasındaki mesafe çok kısa

 Duygusal ton, olayların nesnel ciddiyetiyle orantısız

Frustrasyon Toleransı Düşüklüğü

 En küçük eleştiri anında agresif tepki tetikliyor

İran'ın Boğaz'da ücret aldığı iddiasına anında 'They better stop NOW!'

 Bekleme, müzakere, uzlaşı süreçlerine tahammülsüzlük

KİŞİLİK BOZUKLUĞU SPEKTRUMU

KİŞİLİK BOZUKLUĞU SPEKTRUMU

1. Narsisistik Kişilik Bozukluğu (NPD) — Yüksek Uyum

DSM-5'in 9 kriterinden en az 7'si gözlemleniyor:

 [+] Grandiyöz benlik algısı

 [+] Sınırsız başarı/güç fantezileri

 [+] 'Özel' olduğuna inanma

 [+] Aşırı hayranlık ihtiyacı

 [+] Hak iddiası (entitlement)

 [+] Sömürücü ilişki kalıpları

 [+] Empati eksikliği

 [~] Başkalarını kıskanma / kıskanıldığına inanma (dolaylı kanıt)

 [+] Kibirli davranış ve tutumlar

2. Antisosyal Kişilik Bozukluğu (ASPD) — Orta Uyum

 Sosyal normların tekrarlı ihlali

Aldatma ve manipülasyon

 Dürtüsellik

 Başkalarının güvenliğini umursamama

 Vicdan azabı eksikliği (dolaylı kanıt)

3. Paranoid Kişilik Bozukluğu (PPD) — Orta Uyum

 Yaygın güvensizlik

 Sadakat sorgulaması

 Kin tutma

 Karşı saldırı algısı

4. 'Kötücül Narsisizm' Sendromu (Malignant Narcissism)

Psikolog Otto Kernberg'in tanımladığı bu sendrom klinik bir DSM tanısı değildir, ancak bu

paylaşımlarda dört bileşeni de gözlemlenmektedir:

 Narsisizm: Grandiyözite, hayranlık ihtiyacı

 Antisosyal özellikler: Norm ihlali, empati eksikliği

 Paranoya: Yaygın düşman algısı

 Sadizm: Rakiplerin aşağılanmasından ve yıkım tehditlerinden alınan görünür haz ('JUST

WATCH!')

İLETİŞİM PATALOJİSİ

İLETİŞİM PATALOJİSİ

SONUÇ

SONUÇ

1. Kırılgan benlik yapısı: Grandiyöz bir cepheyle korunuyor — en küçük eleştiri anında

orantısız öfke tetikliyor.

2. Nesne ilişkileri kısmi ve araçsal: İnsanlar sadece 'benim için' veya 'bana karşı' olarak var.

3. Gerçeklik testi zedelenmiş değil ama bükülmüş: Psikotik değil, ancak gerçekliği sürekli

kendi anlatısına uyacak şekilde yeniden çerçeveliyor.

4. Primitif savunma mekanizmalarının baskınlığı: Olgun savunma mekanizmalarının (humor,

süblimasyon, altruizm) neredeyse yokluğu.

5. İktidar pozisyonunun patolojiyi amplifiye etmesi: Bu özellikler güçle birleştiğinde, karar

alma süreçlerinin duygusal dürtülere bağımlı hale gelme riski artıyor.

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
