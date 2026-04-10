1. Narsisistik Kişilik Örüntüsü (Belirgin)

Bu 50 paylaşımda en baskın ve tutarlı örüntü narsisistik kişilik özelliklerinin yoğunluğudur.

a) Grandiyözite (Büyüklenmecilik)

* Tüm olaylar kişisel büyüklüğe bağlanıyor: 'bigger, and better, and stronger than anyone has ever seen before'

* Askeri operasyonlar, barış müzakereleri, altyapı projeleri — her şey tarihte 'eşi görülmemiş' olarak çerçeveleniyor

* Reflecting Pool tamiri bile kişisel bir başarı hikayesine dönüştürülüyor: 'daha hızlı, daha ucuz, daha güzel'

* 25 endorsement paylaşımında tekrarlanan şablon: 'has my Complete and Total Endorsement!' — onay verme eylemi, kişisel gücün sembolik ifadesi olarak ritüelleştiriliyor

b) Sürekli Hayranlık İhtiyacı

* Paylaşımların neredeyse tamamı onay bekleyen bir yapıda: ya destek veriyor (karşılığında sadakat bekliyor), ya da kendini onaylamayanları saldırgan biçimde aşağılıyor

* 'President DONALD J. TRUMP' imzası — unvanın tekrarlı olarak vurgulanması, sürekli bir tanınma ve statü onayı arayışına işaret ediyor

* Müttefiklerin (Carlson, Kelly, Jones) görüş ayrılığı nedeniyle anında düşman ilan edilmesi —koşulsuz hayranlık beklentisinin ihlali

c) Empati Eksikliği

* 'A whole civilisation will die tonight' ifadesi — milyonlarca insanın potansiyel ölümünün müzakere kozu olarak soğukkanlılıkla kullanılması

* Sivil kayıp, insani kriz gibi konulara hiçbir atıf yok

* Savaş ve yıkım, spor müsabakası ya da iş anlaşması gibi çerçeveleniyor:

d) Sömürücü İlişki Kalıbı

* İnsanlar sadece 'faydalı' veya 'zararlı' olarak sınıflandırılıyor

* Dün müttefik olan kişileri bugün 'NUT JOBS', 'losers', 'stupid' — değersizleştirme