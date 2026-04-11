ChatGPT'nin Sahibi Sam Altman'ın Evine Molotof Atıldı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.04.2026 - 11:42

Dünyanın önde gelen yapay zeka şirketi OpenAI CEO’su Sam Altman’ın evine molotof kokteyli atıldı. 20 yaşındaki saldırgan şirketin San Francisco’daki merkezini ateşe vermekle tehdit etti. Kimliği açıklanmayan saldırganın ekipler tarafından hızlı bir şekilde gözaltına alındığı bildirildi. ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI tarafından bir açıklama yapılarak olay doğrulandı.

ABD merkezli önde gelen yapay zeka şirketlerinden OpenAI’nin CEO’su Sam Altman’ın ABD’nin California eyaletindeki San Francisco şehrinde bulunan evine molotof kokteylli saldırı düzenlendi. San Francisco Polis Teşkilatı’ndan  yapılan açıklamada, 20 yaşındaki saldırganın yerel saat ile 04.12 sıralarında Altman’a ait 27 milyon dolar değerindeki malikaneye yanıcı bir nesneyle saldırı düzenlediği bildirildi. . Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanamadığı belirtildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanamadığı ifade edildi.

Saldırgan, OpenAI binasını ateşe vermeye yönelik tehditler savurdu. Olay yerine sevk edilen ekipler, merkez binasının çevresinde tehditler savuran kişinin Altman’ın evine saldırı düzenleyen şüpheli ile aynı kişi olduğunu doğruladı. Kimliği açıklanmayan saldırganın gözaltına alındığı bildirildi.

OpenAI’dan e-posta aracılığıyla yapılan açıklamada gelişmeler yeniden teyit edildi. Yapılan açıklamada, 'Bu sabah bir kişi Altman’ın evine molotofkokteyli attı ve ayrıca San Francisco’daki genel merkezimize yönelik tehditlerde bulundu. Olayda neyse ki hiç kimse yaralanmadı' denildi.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024'ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
