ChatGPT'nin Sahibi Sam Altman'ın Evine Molotof Atıldı

Saldırgan, OpenAI binasını ateşe vermeye yönelik tehditler savurdu. Olay yerine sevk edilen ekipler, merkez binasının çevresinde tehditler savuran kişinin Altman’ın evine saldırı düzenleyen şüpheli ile aynı kişi olduğunu doğruladı. Kimliği açıklanmayan saldırganın gözaltına alındığı bildirildi.

OpenAI’dan e-posta aracılığıyla yapılan açıklamada gelişmeler yeniden teyit edildi. Yapılan açıklamada, 'Bu sabah bir kişi Altman’ın evine molotofkokteyli attı ve ayrıca San Francisco’daki genel merkezimize yönelik tehditlerde bulundu. Olayda neyse ki hiç kimse yaralanmadı' denildi.