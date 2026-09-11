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Okulların Açılacağı İlk Gün Okullara Saldırı Yapacaklardı: 'C31K' Çetesine Büyük Operasyon

Okulların Açılacağı İlk Gün Okullara Saldırı Yapacaklardı: 'C31K' Çetesine Büyük Operasyon

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.09.2026 - 11:33
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Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen dev operasyonla, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde üç farklı okula silahlı saldırı hazırlığında olan 'C31K' isimli siber suç şebekesi çökertildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 27 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon, dijital dünyada kurulan karanlık bir ağı ve kan donduran bir planı gün yüzüne çıkardı.

Kaynak: İHA

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Türkiye, okulların açılacağı ilk gün yaşanabilecek büyük bir felaketin eşiğinden döndü.

Türkiye, okulların açılacağı ilk gün yaşanabilecek büyük bir felaketin eşiğinden döndü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, kendilerini 'C31K' olarak adlandıran yeni nesil bir suç örgütüne yönelik 22 şehirde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Güvenlik güçlerinin titiz siber takibi sonucu, örgüt üyelerinin pazartesi günü ders zilinin çalmasıyla birlikte üç ayrı şehirdeki üç farklı eğitim yuvasına silahlı saldırı düzenlemeyi planladıkları ve bu katliam hazırlığını kendi aralarında konuştukları tespit edildi.

Sosyal medya platformları ve kapalı mesajlaşma ağlarını adeta bir suç karargahı gibi kullanan şebekeye yönelik soruşturmada toplam 32 şüpheli belirlendi. Tablonun en acı tarafı ise bu şüphelilerden 19'unun suça sürüklenmiş, henüz reşit olmayan çocuklar olmasıydı. Emniyet birimlerinin düğmeye basmasıyla gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda, planlanan eyleme fırsat verilmeden 27 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların dijital ayak izleri, işledikleri diğer suçların vahametini de gözler önüne serdi.

Gözaltına alınan zanlıların dijital ayak izleri, işledikleri diğer suçların vahametini de gözler önüne serdi.

Şüphelilerin; Discord, Telegram, X ve YouTube gibi platformlar üzerinden son derece ağır suçlara karıştıkları anlaşıldı. Bebek ve çocuklara ait müstehcen içerikleri yayan, masum hayvanlara yönelik işkence ve cinayet videoları paylaşan şahısların, aynı zamanda Türk bayrağını yakarak milli ve manevi değerleri doğrudan hedef aldıkları ortaya çıkarıldı.

Karanlık şebekenin eylemleri bunlarla da sınırlı kalmadı. Toplumun sinir uçlarına dokunan olayları ve kamuoyunca tanınan kişilerin yaşadığı acıları istismar eden örgüt üyeleri, asılsız acil durum ihbarlarıyla emniyet güçlerini oyaladı. Halk arasında korku ve panik yaratmayı amaçlayan zanlıların, bu sahte ihbar anlarını internetteki kapalı sohbet gruplarında övünerek paylaştıkları belirlendi. Tam adı 'Cehennemin 31. Katı' olan ve özellikle çevrimiçi oyun odaları ile şifreli sohbet uygulamalarında örgütlenen bu siber çeteler, uzun zamandır dijital dünyada gençleri ve çocukları zehirleyen en büyük tehditlerden biri olarak dikkat çekiyordu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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