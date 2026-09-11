Okulların Açılacağı İlk Gün Okullara Saldırı Yapacaklardı: 'C31K' Çetesine Büyük Operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, kendilerini 'C31K' olarak adlandıran yeni nesil bir suç örgütüne yönelik 22 şehirde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Güvenlik güçlerinin titiz siber takibi sonucu, örgüt üyelerinin pazartesi günü ders zilinin çalmasıyla birlikte üç ayrı şehirdeki üç farklı eğitim yuvasına silahlı saldırı düzenlemeyi planladıkları ve bu katliam hazırlığını kendi aralarında konuştukları tespit edildi.

Sosyal medya platformları ve kapalı mesajlaşma ağlarını adeta bir suç karargahı gibi kullanan şebekeye yönelik soruşturmada toplam 32 şüpheli belirlendi. Tablonun en acı tarafı ise bu şüphelilerden 19'unun suça sürüklenmiş, henüz reşit olmayan çocuklar olmasıydı. Emniyet birimlerinin düğmeye basmasıyla gerçekleşen eş zamanlı operasyonlarda, planlanan eyleme fırsat verilmeden 27 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.