Okulların Açılacağı İlk Gün Okullara Saldırı Yapacaklardı: 'C31K' Çetesine Büyük Operasyon
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ankara merkezli 22 ilde düzenlenen dev operasyonla, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde üç farklı okula silahlı saldırı hazırlığında olan 'C31K' isimli siber suç şebekesi çökertildi. Aralarında çocukların da bulunduğu 27 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon, dijital dünyada kurulan karanlık bir ağı ve kan donduran bir planı gün yüzüne çıkardı.
Kaynak: İHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye, okulların açılacağı ilk gün yaşanabilecek büyük bir felaketin eşiğinden döndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gözaltına alınan zanlıların dijital ayak izleri, işledikleri diğer suçların vahametini de gözler önüne serdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın