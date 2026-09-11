Cumhurbaşkanı Erdoğan Basketbol Oynadı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma arkadaşlarından oluşan takımla bir kez daha parkelere indi. Basketbol oynayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o anları TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank tarafından kaydedildi. Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basketbol oynadığı anları “Evet, yine kazandı” sözüyle paylaştı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı anlar:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol oynadı. Mustafa Varank, "Evet, yine kazandı" notuyla paylaştı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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