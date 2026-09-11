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Cumhurbaşkanı Erdoğan Basketbol Oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Basketbol Oynadı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
11.09.2026 - 11:20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışma arkadaşlarından oluşan takımla bir kez daha parkelere indi. Basketbol oynayan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o anları TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı ve AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank tarafından kaydedildi. Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın basketbol oynadığı anları “Evet, yine kazandı” sözüyle paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynadığı anlar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol oynadı. Mustafa Varank, "Evet, yine kazandı" notuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, basketbol oynadı. Mustafa Varank, "Evet, yine kazandı" notuyla paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekip arkadaşlarından olan takımla zaman zaman sahaya inip basketbol oynuyor. Bir kez daha parkelere inen Erdoğan’ın o anları Mustafa Varank tarafından paylaşıldı. “Evet, yine kazandı” notunu düşen Varank, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Bütün maç sadece iki sayı atınca sen git video çek dediler. Video çekmeye başladım. Neyse...'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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