Cumhurbaşkanı Erdoğan Basketbol Oynadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekip arkadaşlarından olan takımla zaman zaman sahaya inip basketbol oynuyor. Bir kez daha parkelere inen Erdoğan’ın o anları Mustafa Varank tarafından paylaşıldı. “Evet, yine kazandı” notunu düşen Varank, paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

“Bütün maç sadece iki sayı atınca sen git video çek dediler. Video çekmeye başladım. Neyse...'