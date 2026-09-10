article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Tutuklandı: Çanakkale'de İş İnsanı 15 Yaşındaki Çocukları İstismar Etti

Tutuklandı: Çanakkale'de İş İnsanı 15 Yaşındaki Çocukları İstismar Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.09.2026 - 15:25
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İddialara göre Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yaşayan Ş.T. isimli iş insanının 2 çocuğa cinsel istismarda bulundu. Çocuklarla otelde yakalanan Ş.T.’nin kaldığı otelin ruhsatı iptal edilerek mühürlendi. Ş.T. tutuklandı.

KAYNAK

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çanakkale'de Ş.T. isimli iş insanı 2 çocuğa cinsel istismarda bulundu!

Çanakkale'de Ş.T. isimli iş insanı 2 çocuğa cinsel istismarda bulundu!

Olay 7 Eylül akşamı gerçekleşti. Alaeddin Mahallesi Kore Kahramanlar Caddesi üzerindeki bir otelde saat 21.30’da yapılan ihbar ekipleri harekete geçirdi. Gelibolu’da iki tane akaryakıt istasyonu sahibi 69 yaşındaki Ş.T. otel odasında 15 yaşındaki 2 çocukla yakalandı. İş insanı Ş.T. tutuklandı. 

Skandal olayın ardından Ş.T. 2 erkek çocukla uygunsuz yakalandığı otelin ruhsatı iptal edilerek mühürlendi.

Ş.T'nin 2 akaryakıt istasyonu içinde imar mevzuatı gereği işlem yapılırken, ruhsat iptali için çalışma başlatıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
33
8
3
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın