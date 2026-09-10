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Menzil Cemaatine Operasyon mu Yapılacak? Adalet Bakanı Akın Gürlek Açıkladı

Menzil Cemaatine Operasyon mu Yapılacak? Adalet Bakanı Akın Gürlek Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
10.09.2026 - 14:38
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Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul adliyelerinde görev yapan muhabirleri Ankara'da bulunan Adalet Bakanlığında kabul etti. Son günlerde sosyal medyada gündem olan Menzil Cemaati’ne operasyon iddialarına değinen Bakan Gürlek, “Menzil’e operasyon düzenlenecek mi?” sorusunu yanıtladı.

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Bakan Akın Gürlek'ten "Menzil Cemaati'ne operasyon" iddialarına yanıt.

Bakan Akın Gürlek'ten "Menzil Cemaati'ne operasyon" iddialarına yanıt.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliye muhabirleriyle bir araya geldi. Gündemdeki soruşturmaları ve davaları değerlendiren Bakan Gürlek, suç ve suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara değindi.

Son günlerde sosyal medyada “Menzil Cemaati’ne operasyon yapılacak” iddiaları gündeme geldi. Söz konusu iddalara değinen Bakan Gürlek, Menzil Cemaati’ne dair konuştu. 

Akın Gürlek, “Şu anda yürütülen özel bir çalışma yok” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, şöyle konuştu:

“Bizim bir cemaatle, dini oluşumla veya sivil toplum kuruluşuyla ilgili özel bir gündemimiz yok. Cemaatler Türkiye'nin toplumsal gerçekliğinin bir parçası. Ancak bir yapı, din kisvesi altında devleti ele geçirmeye yönelik faaliyet yürütürse veya suç teşkil eden yöntemlerle maddi menfaat sağlarsa yetkili savcılıklar deliller çerçevesinde hukuken gerekeni yapar. Ama söylediğiniz anlamda şu anda yürütülen özel bir çalışma yok.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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