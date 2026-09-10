Menzil Cemaatine Operasyon mu Yapılacak? Adalet Bakanı Akın Gürlek Açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliye muhabirleriyle bir araya geldi. Gündemdeki soruşturmaları ve davaları değerlendiren Bakan Gürlek, suç ve suç örgütleriyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara değindi.

Son günlerde sosyal medyada “Menzil Cemaati’ne operasyon yapılacak” iddiaları gündeme geldi. Söz konusu iddalara değinen Bakan Gürlek, Menzil Cemaati’ne dair konuştu.

Akın Gürlek, “Şu anda yürütülen özel bir çalışma yok” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, şöyle konuştu:

“Bizim bir cemaatle, dini oluşumla veya sivil toplum kuruluşuyla ilgili özel bir gündemimiz yok. Cemaatler Türkiye'nin toplumsal gerçekliğinin bir parçası. Ancak bir yapı, din kisvesi altında devleti ele geçirmeye yönelik faaliyet yürütürse veya suç teşkil eden yöntemlerle maddi menfaat sağlarsa yetkili savcılıklar deliller çerçevesinde hukuken gerekeni yapar. Ama söylediğiniz anlamda şu anda yürütülen özel bir çalışma yok.'